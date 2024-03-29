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Сообщество Без кота и жизнь не та 2202 поста • 510 подписчиков подписаться
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Битва крошечных котят за молоко

Битва крошечных котят за молоко

Автор:
29 марта 2024 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   котята   кошка   молоко   
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Хозяин кошачьего семейства запечатлел разборку котят. Малыши не поделили молоко мамы и начали лупить друг друга лапками.

«В большой семье клювом не щёлкают», — гласит знаменитая поговорка. Всем нам ясен ее смысл, однако есть те, кто понимает это выражение слишком буквально. Например, котята из этого видео.

Во время своей трапезы они никак не могли успокоиться и угомонить свой крошечный боевой пыл. Малютки даже до конца не открыли глазки, а уже лупили друг друга лапками из-за маминого молочка.

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Метки: Видео   Прикол   животные   котята   кошка   молоко   
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4  комментария
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3k
Старожил Час назад
Оператору бы подсунуть свободный сосок, так нет же, ему снимать надо
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39k
Алексей 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Кистень 58 минут назад
Битва за сиську!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3205 постов (3139 в горячем)

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