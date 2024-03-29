Битва крошечных котят за молоко

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Хозяин кошачьего семейства запечатлел разборку котят. Малыши не поделили молоко мамы и начали лупить друг друга лапками.
«В большой семье клювом не щёлкают», — гласит знаменитая поговорка. Всем нам ясен ее смысл, однако есть те, кто понимает это выражение слишком буквально. Например, котята из этого видео.
Во время своей трапезы они никак не могли успокоиться и угомонить свой крошечный боевой пыл. Малютки даже до конца не открыли глазки, а уже лупили друг друга лапками из-за маминого молочка.
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