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Обезьяна делает маникюр хозяйке

Обезьяна делает маникюр хозяйке

Автор:
11 марта 2024 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   маникюр   обезьяна   
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Обезьянка решила попробовать себя в новой специальности. Животное начало делать маникюр своей хозяйке.

Мастер маникюра — одна из самых востребованных профессий в сфере услуг. Освоить ее не так просто, как кажется на первый взгляд, но обезьянка из этого видео все же решила попробовать себя в новой специальности и начала делать маникюр хозяйке.

Будущая мастерица стала работать очень внимательно и старательно, чтобы клиентка осталась довольна и обязательно порекомендовала ее всем своим подругам и близким родственницам. Теперь обезьянке нужна собственная студия или, как минимум, отдельный кабинет, в котором она сможет пилить ноготочки не покладая лап.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   маникюр   обезьяна   
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2  комментария
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5k
Serj81 53 минуты назад
Ах ты хитрая ты ж жопа!
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1k
Voron65 17 минут назад
Старается
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