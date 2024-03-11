Обезьяна делает маникюр хозяйке

Мастер маникюра — одна из самых востребованных профессий в сфере услуг. Освоить ее не так просто, как кажется на первый взгляд, но обезьянка из этого видео все же решила попробовать себя в новой специальности и начала делать маникюр хозяйке.

Будущая мастерица стала работать очень внимательно и старательно, чтобы клиентка осталась довольна и обязательно порекомендовала ее всем своим подругам и близким родственницам. Теперь обезьянке нужна собственная студия или, как минимум, отдельный кабинет, в котором она сможет пилить ноготочки не покладая лап.