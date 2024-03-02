Современные критерии отбора сотрудников



Критерии отбора сотрудников во многих компаниях устарели. Все эти дурацкие анкеты, которые никто не читает. Мучительная череда собеседований с вопросами "кем вы видите себя через пять лет", и дурацкие тесты по типу "продайте мне эту ручку за пять минут".