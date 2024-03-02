Современные критерии отбора сотрудников

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Критерии отбора сотрудников во многих компаниях устарели. Все эти дурацкие анкеты, которые никто не читает. Мучительная череда собеседований с вопросами "кем вы видите себя через пять лет", и дурацкие тесты по типу "продайте мне эту ручку за пять минут".
А автор видео озвучил действительно дельные и современные критерии отбора будущих работников.
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