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Современные критерии отбора сотрудников

Современные критерии отбора сотрудников

Автор:
02 марта 2024 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   игры   критерии отбора сотрудников   работа   сотрудник   
2053
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Критерии отбора сотрудников во многих компаниях устарели. Все эти дурацкие анкеты, которые никто не читает. Мучительная череда собеседований с вопросами "кем вы видите себя через пять лет", и дурацкие тесты по типу "продайте мне эту ручку за пять минут".

А автор видео озвучил действительно дельные и современные критерии отбора будущих работников.

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Метки: Юмор   забавно   игры   критерии отбора сотрудников   работа   сотрудник   
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8  комментариев
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24k
Тигран Саркисян Час назад
А я люблю автосимы и шутеры , и что этот крендель на это скажет)
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24k
Valiko 6 минут назад
Пока это самый адекватный подход к отбору сотрудников, который мне встречался.
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111
Liberman 6 минут назад
Не, ну без героев на должность управленца - никак. Эт правильно.
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92k
sapér Vodička 10 минут назад
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Работаю в крупной госконторе. Лет 20 назад в отделе кадров было человек 10, сейчас в Дирекции по персоналу около 200. И все сплошь Херы, то есть, прошу прощения, HR-ы вроде этого.
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