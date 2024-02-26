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Девушка угостила мойщика окон персиком

Девушка угостила мойщика окон персиком

Автор:
26 февраля 2024 10:50
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   милота   мойщик окон   персик   позитив   стакан воды   
2825
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Доброе видео, на котором девушка замечает за окном и угощает промышленного альпиниста водой и персиками.

Вот что значит девушка в активном поиске!)))

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Метки: Видео   Юмор   забавно   милота   мойщик окон   персик   позитив   стакан воды   
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20  комментариев
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21k
Shtoppi 5 часов назад
«Девушка угостила мойщика окон персиком»
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заголовок звучит прям как название порно-ролика )))))))))))
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11k
Дмитрий 50 секунд назад
А потом они жили долго и счастливо. Она в своей квартире, он мыл окна.
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30k
AzuveR 21 минуту назад
Штаны ,всю интригу испортили.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 48 минут назад
А могла бы ты Мария...

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13k
Григорий Бабкин Час назад
Пиляд... Персиком, ага. Народ! Нас опять нае*бали!!!
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6k
Станислав 2 часа назад
Ждём продолжение с сантехником, доставщиком пиццы, электриком, с другом маминой подруги и т.д. !
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3k
Оксид Бетона 3 часа назад
Не, ну я бы тоже её персиком угостился. И вареником.
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5k
Kozlodoev 3 часа назад
Тю, тоже мне новость...персики...
ВОТ КАК НАДО!!!
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13k
Sapsan 4 часа назад
Друг узнал её. Её зовут Маш Милаш. У неё такой контент.
Всё время пристаёт мужикам.
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2k
CynepCTepBa 4 часа назад
Персик был бритый?
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25k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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8k
Alex 5 часов назад
А продолжение есть, друг спрашивает?
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1k
Uganda 5 часов назад
Где тут курсы промышленных альпинистов? Жди меня, красотуля! Твоя шоколадка спешит
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