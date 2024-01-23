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Сообщество Без кота и жизнь не та 1940 постов • 497 подписчиков подписаться
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Пойман с поличным

Пойман с поличным

Автор:
23 января 2024 11:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Пойман с поличным   Юмор   животные   забавнр   кот   резинки   
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Девушка не могла понять куда вечно пропадают ее резинки для волос. Но как выяснилось они исчезли непросто так, ведь кто-то их воровал и тщательно прятал.

Автор видео нашла этот тайник и воришка не заставил себя ждать. Пойман с поличным!

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Метки: Видео   Пойман с поличным   Юмор   животные   забавнр   кот   резинки   
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6  комментариев
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Чего тут понимать то - если в доме есть кот, то все резинки под холодильником или кроватью. Преступление раскрыто!
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1k
Kra Полчаса назад
Как хорошо, что у меня собака!
Пропадает только еда!... Но "с концами"
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10k
Дмитрий 38 минут назад
Это не то что ты думаешь Наташа! Он сейчас всё объяснит!
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8k
Vladimir 41 минуту назад
У меня крыса ручная жила, так в доме вообще ничего не пропадало. Все мелкие вещи находились в одном месте.
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62k
pynh 51 минуту назад
Повезло. Мой резинки жрет и блюет ими. В доме уже который год ни одной резинки в открытом доступе :)
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1k
Graboid Час назад
а я своей кошке спецом разные колечки/бирки/крышки подбрасываю .. наиграется - выброшу
Ссылка www.youtube.com
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