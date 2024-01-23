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Девушка не могла понять куда вечно пропадают ее резинки для волос. Но как выяснилось они исчезли непросто так, ведь кто-то их воровал и тщательно прятал.
Автор видео нашла этот тайник и воришка не заставил себя ждать. Пойман с поличным!
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Пропадает только еда!... Но "с концами"