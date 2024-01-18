Не кот, а пушистый дозиметр

Коты многофункциональны. Они нас веселят, служат антистрессом и даже оповещают об уровне радиации вокруг. Главный герой этого ролика показал, как это выглядит на практике.

Мы не догадывались, но оказывается мурчалка, спрятанная в котиках, ничто иное, как дозиметр, который издает трескучие звуки во время работы.