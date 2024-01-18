FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1927 постов • 494 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Не кот, а пушистый дозиметр

Не кот, а пушистый дозиметр

Автор:
18 января 2024 11:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   мурлыканье   счетчик гейгера   
1116
1
1

Кот, мурчание которого можно сравнить со звуками дозиметра.

Коты многофункциональны. Они нас веселят, служат антистрессом и даже оповещают об уровне радиации вокруг. Главный герой этого ролика показал, как это выглядит на практике.

Мы не догадывались, но оказывается мурчалка, спрятанная в котиках, ничто иное, как дозиметр, который издает трескучие звуки во время работы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   животные   забавно   кот   мурлыканье   счетчик гейгера   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Fat Lynx Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д Полчаса назад
Классная тарахтелка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Slonyash Полчаса назад
Трактор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

784385



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Набирающие популярность в сообществах
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Город, который многие недооценивают. А зря
Город, который многие недооценивают. А зря
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#кино#люди#ДТП#Автовсячина#полиция#забавно#новости
#животные#автомир#факты#Юмор#фильм#авто аварии#собака#инцидент#задержание#позитив
#машина#в мире#интересно#интересное#аварии#Китай#история#Ynews#истории#подборка
Город, который многие недооценивают. А зря Город, который многие недооценивают. А зря Гордая и величественная походка кота Гордая и величественная походка кота Кот и его личный лифт в виде ведра&nbsp; Кот и его личный лифт в виде ведра  Кот привел к порогу дома новых друзей Кот привел к порогу дома новых друзей Кот, который каждый день приходит в&nbsp;кафе за&nbsp;порцией лапши Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши Как надолго занять кота Как надолго занять кота

На что жалуетесь?

Вернуться