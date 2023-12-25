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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 479 постов • 316 подписчиков подписаться
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Идеальная обувь при - 60°С в Якутии⁠⁠

Идеальная обувь при - 60°С в Якутии⁠⁠

Автор:
25 декабря 2023 11:31
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Якутия   зима   мороз   обувь   холод   
1572
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Никто не будет спорить, что обувь всегда играла важную роль в жизни человека. Торбоза и унты, угги, вьетнамки, лапти и валенки, помимо основной функции, могут поведать о традициях того или иного народа, особенностях климата и предпочтениях жителей.

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Метки: Видео   Якутия   зима   мороз   обувь   холод   
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5  комментариев
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14k
котегRUS Полчаса назад
если уж быть до конца оригинальным, то подошва к унтам подшивается не нитью, а оленьими сухожилиями, тогда носиться они будут гораздо дольше..
Но, к сожалению, таких мастеров осталось - по пальцам можно пересчитать, да и унты эти стоят от 150К..
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112
olianik 5 минут назад
кто знает, почему некоторые видео на фишках не работают?? звук есть, а изображения нет??
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6k
Трям 15 минут назад
А магазин-то уже закрылся!
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2k
Иван Иванов 22 минуты назад
Там где холодно - это конечно очень классно
Но по городским улицам в средней полосе - жалко. Соль и реагенты "сожрут" всю красоту
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6k
Alex 48 минут назад
Реально круто!
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