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Как выглядит ревность

Как выглядит ревность

Автор:
16 декабря 2023 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   животные   милота   птица   птичка   ревность   уточка   
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Ревность - это очень-очень сильное чувство! И оно присуще не только людям, но и животным. Например, попугаям. Они не потерпят конкурентов в своем доме. Особенно, если это какая-то резиновая уточка. Ишь, какая! Клюв себе нарастила!

Очень ревнивая птичка)

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Метки: Видео   Юмор   животные   милота   птица   птичка   ревность   уточка   
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2  комментария
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8k
Echo 54 минуты назад
Я думал попугаев учат говорить маленько по другому
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Gadova 10 минут назад
Поэтому попугаю всегда нужна пара. Всегда.
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