Как выглядит ревность

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Ревность - это очень-очень сильное чувство! И оно присуще не только людям, но и животным. Например, попугаям. Они не потерпят конкурентов в своем доме. Особенно, если это какая-то резиновая уточка. Ишь, какая! Клюв себе нарастила!
Очень ревнивая птичка)
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