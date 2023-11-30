Осьминог проходит полосу препятствий

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Инженер, изобретатель и педагог Марк Робер решил проверить так ли умны осьминоги, как о них говорят. Он купил в магазине самку осьминога и провёл интересный эксперимент.
Мужчина построил для самки осьминога полосу препятствий из девяти частей, в конце которой располагался отсек с её любимой едой.
В ролике доступны русские субтитры и звуковая дорожка. Прохождение полосы препятствий с 7:06
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