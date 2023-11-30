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Осьминог проходит полосу препятствий

Осьминог проходит полосу препятствий

Автор:
30 ноября 2023 10:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Осьминог   в мире   животные   полоса препятствий   эксперимент   
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Инженер, изобретатель и педагог Марк Робер решил проверить так ли умны осьминоги, как о них говорят. Он купил в магазине самку осьминога и провёл интересный эксперимент.

Мужчина построил для самки осьминога полосу препятствий из девяти частей, в конце которой располагался отсек с её любимой едой.

В ролике доступны русские субтитры и звуковая дорожка. Прохождение полосы препятствий с 7:06

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Метки: Видео   Осьминог   в мире   животные   полоса препятствий   эксперимент   
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1  комментарий
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Viktor 11 минут назад
Как же можно жрать таких умных?
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