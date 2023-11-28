Несите «Оскар»: пёс, притворившийся мертвым, напугал своего друга

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В некоторых животных совершенно точно погиб актер. И если кто-то притворяется, чтобы получить свою выгоду или просто спастись, то песель из этого видео будто решил разыграть окружающих и своего четвероногого друга, изобразив собственную смерть.
Видео, которое уже рисковало перейти в душераздирающую драму о гибели пса и страшных страданиях его друга, вдруг неожиданно оказалось комедией. Все благодаря человеку, который, похоже, сразу же раскусил игру хвостатого симулянта.
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