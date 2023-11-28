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Несите «Оскар»: пёс, притворившийся мертвым, напугал своего друга

Несите «Оскар»: пёс, притворившийся мертвым, напугал своего друга

Автор:
28 ноября 2023 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   притворился   собака   хитрец   
958
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В некоторых животных совершенно точно погиб актер. И если кто-то притворяется, чтобы получить свою выгоду или просто спастись, то песель из этого видео будто решил разыграть окружающих и своего четвероногого друга, изобразив собственную смерть.

Видео, которое уже рисковало перейти в душераздирающую драму о гибели пса и страшных страданиях его друга, вдруг неожиданно оказалось комедией. Все благодаря человеку, который, похоже, сразу же раскусил игру хвостатого симулянта.


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Метки: Видео   животные   забавно   притворился   собака   хитрец   
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3  комментария
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4k
Артур 9 минут назад
А это скорее всего эпилепсия
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18k
Александр 3 минуты назад
Белый на свободном выпасе, цветной на цепи....
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13k
кот базилий 9 минут назад
Да может и нет, у меня пес упал на прогулке и лежал пять минут как тряпка, потом зашевелился. Прожил после полгода, инсульт наверно был.
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