Благодарный кот

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Женщина нашла раненого кота в огороде, вылечила, поставила его на ноги, хотя будет точнее сказать на лапы.
Выздоровев, кот пошел на улицу, поймал там кролика и принес хозяйке.
После этого глава семейства обещал брать с собой пушистого на охоту!
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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