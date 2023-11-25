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Благодарный кот

Благодарный кот

Автор:
25 ноября 2023 10:16
Сообщество : Животные
Метки: Благодарный кот   Видео   животные   забавно   кот   кролик   
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Женщина нашла раненого кота в огороде, вылечила, поставила его на ноги, хотя будет точнее сказать на лапы.

Выздоровев, кот пошел на улицу, поймал там кролика и принес хозяйке.


После этого глава семейства обещал брать с собой пушистого на охоту!


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Метки: Благодарный кот   Видео   животные   забавно   кот   кролик   
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