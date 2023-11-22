Котику временно запретили кусаться

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Некоторые животные проявляют чудеса терпения, когда оказываются на приёме у ветеринара. Однако этот питомец явно не из таких. Он с удовольствием вцепился бы в руку автора видео, но ему помешал защитный воротник.
Месть любителя сделать "кусь" будет страшной.
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