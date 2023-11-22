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Сообщество Без кота и жизнь не та 1821 пост • 489 подписчиков подписаться
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Котику временно запретили кусаться

Котику временно запретили кусаться

Автор:
22 ноября 2023 09:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   защитный воротник   конус   кот   
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Некоторые животные проявляют чудеса терпения, когда оказываются на приёме у ветеринара. Однако этот питомец явно не из таких. Он с удовольствием вцепился бы в руку автора видео, но ему помешал защитный воротник.

Месть любителя сделать "кусь" будет страшной.

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Метки: Видео   Реакция   животные   защитный воротник   конус   кот   
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6  комментариев
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Ацкий сотона во плоти!
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23k
hebpat Час назад
по идее если бы злился руку бы раскроил когтями
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6k
Babangdida Час назад
А почему не делает "царап"?
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9k
Rihovich Час назад
Глянув на фото я сначала подумал, что кота решили утопить в стакане.
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Dobriy drug

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