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Гриб превратил жука в зомби

Гриб превратил жука в зомби

Автор:
20 октября 2023 13:46
Метки: Видео   в мире   грибок   жук   кордицепс   паразит   
845
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Вид грибов Ophiocordyceps unilateralis, так же известный как кордицепс, либо "грибок-поработитель муравьев", превращает своих жертв в послушных зомби.

В сериале "Одни из Нас", по мотивам одноименной игры, практически всех людей уничтожил грибок, превращающий хозяев в зомби. Этот паразит не выдумка сценаристов.

После заражения насекомого грибок создаёт сложную клеточную сеть, которая оплетает все внутренние органы и мышцы жертвы. Он управляет носителем, заставляя распространять собственные споры.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   грибок   жук   кордицепс   паразит   
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1  комментарий
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6k
Трям 8 минут назад
Фу какая гадость!
А есть еще? ))
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Krasava

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