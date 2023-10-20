Гриб превратил жука в зомби

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Вид грибов Ophiocordyceps unilateralis, так же известный как кордицепс, либо "грибок-поработитель муравьев", превращает своих жертв в послушных зомби.
В сериале "Одни из Нас", по мотивам одноименной игры, практически всех людей уничтожил грибок, превращающий хозяев в зомби. Этот паразит не выдумка сценаристов.
После заражения насекомого грибок создаёт сложную клеточную сеть, которая оплетает все внутренние органы и мышцы жертвы. Он управляет носителем, заставляя распространять собственные споры.
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