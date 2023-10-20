Гриб превратил жука в зомби

В сериале "Одни из Нас", по мотивам одноименной игры, практически всех людей уничтожил грибок, превращающий хозяев в зомби. Этот паразит не выдумка сценаристов.

После заражения насекомого грибок создаёт сложную клеточную сеть, которая оплетает все внутренние органы и мышцы жертвы. Он управляет носителем, заставляя распространять собственные споры.