Достойные футболисты

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Присмотритесь к этим ребятам, у каждого из которых серьезный недуг. Но они не сломались и стали заниматься любимым делом.
А какая игра!
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