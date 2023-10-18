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Достойные футболисты

Достойные футболисты

Автор:
18 октября 2023 12:10
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   недуг   сила воли   сила духа   футбол   футболисты   
785
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Присмотритесь к этим ребятам, у каждого из которых серьезный недуг. Но они не сломались и стали заниматься любимым делом.

А какая игра!

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Метки: Видео   Спорт   недуг   сила воли   сила духа   футбол   футболисты   
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3  комментария
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44k
Карандаш Час назад
Это не этим ребятам наши чуть не просрали?
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1k
Андрей Кузнецов 4 секунды назад
Только ОДНОНОГИЙ "Н...гр" может осознать всю бесконечнось пропасти между.... " прекрасным !" и ... баскетболом
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7k
Станислав 38 минут назад
Фигасе дриблинг. Это же еще следить надо, чтобы костылями не сцепиться и не упасть. Молодцы мужики!
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