Как умываются космонавты

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Российский космонавт Константин Борисов показал, как он и его коллеги обычно умываются на МКС.
Очевидное и невероятное.
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P.S. Гигиена в космосе сейчас осуществляется обтиранием влажными салфетками\полотенцами. Космический душ был крут, но слишком тяжел и сложен.