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Как умываются космонавты

Как умываются космонавты

Автор:
12 сентября 2023 09:33
Метки: Видео   вода   космонавт   космос   мкс   умывание   
1089
1
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Российский космонавт Константин Борисов показал, как он и его коллеги обычно умываются на МКС⁠⁠.

Очевидное и невероятное.

Источник:

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Метки: Видео   вода   космонавт   космос   мкс   умывание   
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1  комментарий
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6k
V2.Smirnov 20 минут назад
Шутка, но весёлая


P.S. Гигиена в космосе сейчас осуществляется обтиранием влажными салфетками\полотенцами. Космический душ был крут, но слишком тяжел и сложен.
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