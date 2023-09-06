Биг Мак запустили в стратосферу

Блогер запустил бургер из McDonald's в стратосферу, что узнать, как изменится его вкус, но космический эксперимент оказался неожиданным.
Блогер под ником @anttonraccaus запустил Биг Мак на огромном заполненным гелием шаре на высоту 35 км, где температура составляет минус 60 градусов.
Шар должен был лопнуть, а бургер должен был приземлиться неподалеку от места запуска. Тогда бы блогер попробовал бургер и узнал, как изменился его вкус.
Но автор плохо закрепил Биг Мак, поэтому он выпал из крепления. Аэростат вернулся без вкусной начинки. Видео с неудачным запуском стало популярно — у ролика более 2,9 миллиона лайков. Пользователи ждут, когда блогер повторит эксперимент и попробует космический Биг Мак.
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Так гибнут цивилизации....