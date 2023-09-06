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Биг Мак запустили в стратосферу

Биг Мак запустили в стратосферу

Автор:
06 сентября 2023 11:49
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   Еда   биг-мак   бургер   космос   стратосфера   эксперимент   
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Блогер запустил бургер из McDonald's в стратосферу, что узнать, как изменится его вкус, но космический эксперимент оказался неожиданным.

Блогер под ником @anttonraccaus запустил Биг Мак на огромном заполненным гелием шаре на высоту 35 км, где температура составляет минус 60 градусов. 


Шар должен был лопнуть, а бургер должен был приземлиться неподалеку от места запуска. Тогда бы блогер попробовал бургер и узнал, как изменился его вкус.



Но автор плохо закрепил Биг Мак, поэтому он выпал из крепления. Аэростат вернулся без вкусной начинки. Видео с неудачным запуском стало популярно — у ролика более 2,9 миллиона лайков. Пользователи ждут, когда блогер повторит эксперимент и попробует космический Биг Мак.


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Метки: Видео   Еда   биг-мак   бургер   космос   стратосфера   эксперимент   
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10  комментариев
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16k
banzai7 51 минуту назад
Его спёрли зелёные человечки. Им понравился человеческий корм. И теперь они захватят всю сеть МакДаков по всей земле.
Так гибнут цивилизации....
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9k
Trenzel2003 13 минут назад
Так вот как выглядит говно на палочке.
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2k
Daggers D. 19 минут назад
Ну теперь надо засудить этого блохера на пару десятков тысяч денежек, за то, что он подкармливает в лесу медведей мутированым человеческим кормом и медведи, нашедшие и съевшие этот бутерброд тоже начнут мутировать.
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30k
Serg2001 23 минуты назад
А потом за его шары китайцам предъявляют...)
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51k
turyst Час назад
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