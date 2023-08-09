«Стой! Останавливай взлёт, я не лечу»: самолёт пришлось развернуть и два часа искать бомбу из-за наркомана

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По предварительным данным, пассажир рейса Новосибирск-Санкт-Петербург находился под воздействием синтетических наркотиков.
Пассажиры отмечают, что мужчина выглядел неадекватно ещё в аэропорту, но на борт самолёта 39-летнего Виталия пустили. При взлёте самолета он начал требовать остановить самолёт, угрожать бомбой и утверждать, что «его преследовали трое неизвестных людей из ЧВК».
По информации СМИ, его госпитализировали с предварительным диагнозом шизофрения.
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