«Стой! Останавливай взлёт, я не лечу»: самолёт пришлось развернуть и два часа искать бомбу из-за наркомана

Пассажиры отмечают, что мужчина выглядел неадекватно ещё в аэропорту, но на борт самолёта 39-летнего Виталия пустили. При взлёте самолета он начал требовать остановить самолёт, угрожать бомбой и утверждать, что «его преследовали трое неизвестных людей из ЧВК».



По информации СМИ, его госпитализировали с предварительным диагнозом шизофрения.