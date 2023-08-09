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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 546 постов • 34 подписчика подписаться
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«Стой! Останавливай взлёт, я не лечу»: самолёт пришлось развернуть и два часа искать бомбу из-за наркомана

«Стой! Останавливай взлёт, я не лечу»: самолёт пришлось развернуть и два часа искать бомбу из-за наркомана

Автор:
09 августа 2023 10:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Наркотики   бомба   задержка рейса   люди   наркоман   самолет   шизофрения   
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По предварительным данным, пассажир рейса Новосибирск-Санкт-Петербург находился под воздействием синтетических наркотиков.

Пассажиры отмечают, что мужчина выглядел неадекватно ещё в аэропорту, но на борт самолёта 39-летнего Виталия пустили. При взлёте самолета он начал требовать остановить самолёт, угрожать бомбой и утверждать, что «его преследовали трое неизвестных людей из ЧВК».

По информации СМИ, его госпитализировали с предварительным диагнозом шизофрения.

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Метки: Видео   Наркотики   бомба   задержка рейса   люди   наркоман   самолет   шизофрения   
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5  комментариев
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Viktor 2 часа назад
Повесить на него керосин, амортизацию и прочие расходы, больше не захочет шутить!
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Алексей Попов 12 минут назад
Абздец, ещё и затраты на лечение не с нашего подоходного :-))) А может проще было сказать - "Он сам выпрыгнул без парашюта..."
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1k
олег 39 минут назад
если чел не хочет лететь .обязаны исполнить.деньги за билет не вернут.
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