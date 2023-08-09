Фанаты Ирины Круг едва не подрались на концерте в Сочи

На замечания охранников мужчина не реагировал, тогда те попытались вывести его из зала силой. Фанат начал проявлять агрессию, к конфликту были готовы подключиться и другие зрители.





Однако Ирина Круг вступилась за своего поклонника. «Да оставьте вы его! Ну что он сделал такого?», – сказала певица под всеобщие аплодисменты.



