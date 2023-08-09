Фанаты Ирины Круг едва не подрались на концерте в Сочи

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Ирина Круг решила исполнить композицию из зрительного зала, присев рядом с одним из поклонников. Однако мужчина начал приставать к артистке и распускать руки.
На замечания охранников мужчина не реагировал, тогда те попытались вывести его из зала силой. Фанат начал проявлять агрессию, к конфликту были готовы подключиться и другие зрители.
Однако Ирина Круг вступилась за своего поклонника. «Да оставьте вы его! Ну что он сделал такого?», – сказала певица под всеобщие аплодисменты.
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Метки: Видео Ирина Круг Сочи драка знаменитости певица фанат
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