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Фанаты Ирины Круг едва не подрались на концерте в Сочи

Фанаты Ирины Круг едва не подрались на концерте в Сочи

Автор:
09 августа 2023 08:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Ирина Круг   Сочи   драка   знаменитости   певица   фанат   
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Ирина Круг решила исполнить композицию из зрительного зала, присев рядом с одним из поклонников. Однако мужчина начал приставать к артистке и распускать руки.

На замечания охранников мужчина не реагировал, тогда те попытались вывести его из зала силой. Фанат начал проявлять агрессию, к конфликту были готовы подключиться и другие зрители.


Однако Ирина Круг вступилась за своего поклонника. «Да оставьте вы его! Ну что он сделал такого?», – сказала певица под всеобщие аплодисменты.


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Метки: Видео   Ирина Круг   Сочи   драка   знаменитости   певица   фанат   
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11  комментариев
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593
Олег Час назад
я правильно увидел полупустой зал?
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710
Warlocktv 57 минут назад
Т.е. она подсела к явно выпившему мужику, схватила его за коленку, развернулась к нему спиной, откинулась назад... Мда... Как всё должно быть плохо в её репертуаре, если "певица" опускается до такой спекуляции...
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33k
Юр21 Час назад
А кто это? Очередная широко известная в узких кругах мегозвезда?
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18k
Сергей Час назад
Ну а что, конфликт погасила грамотно, молодец.
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956
ruslan d 2 часа назад
Ничего себе у нее страсти на концертах
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6
grazoe ruslan d 50 минут назад
любой хайп и скандал - это реклама, поэтому возможна и постанова
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