На пляже в Ярославле мигрант на ломаном русском пытался развести на секс девочек-подростков

1849
1
1
Мужчина завел "взрослые" темы с отдыхающими барышнями. Те вежливо пытались от него отвязаться, но приставучий незнакомец никак это не понимал.
В итоге он обозвал девушек "лезбиянками" и только после этого решил уйти.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама