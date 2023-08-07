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На пляже в Ярославле мигрант на ломаном русском пытался развести на секс девочек-подростков

На пляже в Ярославле мигрант на ломаном русском пытался развести на секс девочек-подростков

Автор:
07 августа 2023 10:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Ярославль   девушки   мигрант   пляж   подростки   
1849
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Мужчина завел "взрослые" темы с отдыхающими барышнями. Те вежливо пытались от него отвязаться, но приставучий незнакомец никак это не понимал.

В итоге он обозвал девушек "лезбиянками" и только после этого решил уйти.

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Метки: Видео   Ярославль   девушки   мигрант   пляж   подростки   
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7  комментариев
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25k
Сталкер Час назад
Животное. Пожрать. Посрать. Потрахаться.
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11k
Б.Касторский 11 минут назад
Ну, тут действительно, если не оценили такого мачо, то точно лесбиянки, не иначе. Какая нормальная женщина устоит?)))
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27k
timberium Полчаса назад
с такой рожей ему только лысого гонять, ну или к бомжихам.... а так, реально [мат]ли эти антоны из чучмекистанов
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14k
Kostick 55 минут назад
бухой ослойоп. зашить в свиную шкуру и отправить на историческую родину путём десантирования с самолетика, без парашюта.
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