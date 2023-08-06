В Испании голодные кабаны пробрались на пляж и украли у отдыхающих еду

Инцидент засняла на камеру одна из отдыхающих. На видео заметно, как два животных роются в сумках посетителей. Позже несколько кабанов быстро подбежали к шезлонгам, запрыгнули на них и стали искать пищу в одном из пластиковых пакетов.

После того, как животные съели найденные продукты, они отправились на другую часть пляжа, но им преградил путь мужчина с пивом. Он прогнал кабанов громкими криками.

По словам местной сельской охранной организации, в этих местах животные этого вида не привыкли прятаться даже в дневное время суток. На пляж они пришли, чтобы найти еду и воду.