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В&nbsp;Испании голодные кабаны пробрались на&nbsp;пляж и украли у&nbsp;отдыхающих еду

В Испании голодные кабаны пробрались на пляж и украли у отдыхающих еду

Автор:
06 августа 2023 12:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дикие кабаны   Испания   животные   милота   пляж   туристы   
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На одном из пляжей города Марбелья кабаны напугали отдыхающих поисками еды в их вещах.

Инцидент засняла на камеру одна из отдыхающих. На видео заметно, как два животных роются в сумках посетителей. Позже несколько кабанов быстро подбежали к шезлонгам, запрыгнули на них и стали искать пищу в одном из пластиковых пакетов.


После того, как животные съели найденные продукты, они отправились на другую часть пляжа, но им преградил путь мужчина с пивом. Он прогнал кабанов громкими криками.


По словам местной сельской охранной организации, в этих местах животные этого вида не привыкли прятаться даже в дневное время суток. На пляж они пришли, чтобы найти еду и воду.

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Метки: Видео   Дикие кабаны   Испания   животные   милота   пляж   туристы   
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5  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
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sedoisever Час назад
Блин, ну ладно когда стали писать "заснял". Но почему не "сняла на камеру"?
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5k
Babangdida 2 часа назад
Это какие-то карликовые свинки. Помню 25лет назад были на пляже в болгарском курорте "Елените", в нескольких километров от ихнего "Солнечного берега". Так там каждый день из леса выходило стадо здоровых свинок - 3-4 мамаши под 160кг веса с кучей подранков. Немцы даже решались гладить подростков пока их мама разоряла пляжную сумку. Очень любили арбузные корки (да и сами арбузы тоже). Наедятся и лезут в воду. Потом обратно в лес. А в лесу цыгане табором стояли, с лошадями и медведями...
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