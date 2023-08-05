Самый странный домашний питомец

Хотя заводить дома немертину удовольствие-то еще. Этот самый хоботок вырабатывает токсины, которые парализуют жертву, но не убивают её. После того как добыча перестает дергаться, немертина проглатывает её живьем.

Естественная среда обитания этой "прелести" - морское прибрежное мелководье. Питаются немертины червями, ракообразными и моллюсками. И пребывание на суше для такого существа, конечно, большой стресс. Так что на видео ленточный червь всеми силами пытается отпугнуть своего врага, вытащившего его из воды.

Я бы порядочно испугался, если бы этот червеобразный Веном мне своим хоботком угрожать начал, а вы?