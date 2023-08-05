Самый странный домашний питомец

Домашние питомцы бывают разные, усатые-полосатые, шерстяные, чешуйчатые, с пёрышками, с кучей лапок и вращающимися во все стороны глазами. И каждый из них по-своему милый, но этот питомец вызывает больше вопросов, чем умиления.
Познакомьтесь, это домашний ленточный червь, а та хрень, которая из него вылазит - его хоботок.
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Хотя заводить дома немертину удовольствие-то еще. Этот самый хоботок вырабатывает токсины, которые парализуют жертву, но не убивают её. После того как добыча перестает дергаться, немертина проглатывает её живьем.
Естественная среда обитания этой "прелести" - морское прибрежное мелководье. Питаются немертины червями, ракообразными и моллюсками. И пребывание на суше для такого существа, конечно, большой стресс. Так что на видео ленточный червь всеми силами пытается отпугнуть своего врага, вытащившего его из воды.
Я бы порядочно испугался, если бы этот червеобразный Веном мне своим хоботком угрожать начал, а вы?
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