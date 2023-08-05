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Кот против летучей мыши: в тюменскую квартиру залетел живой «дрон»

Кот против летучей мыши: в тюменскую квартиру залетел живой «дрон»

Автор:
05 августа 2023 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Летучая мышь   Тюмень   живой дрон   животные   забавно   кот   
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Бой с бдительным хвостатым обошёлся без пострадавших: мышь благополучно выпустили.

«Прошлой ночью на частную территорию залетел вражеский дрон "МЫШЬ". Обошлось без жертв. Во время сработала установка "КОТ"», — прокомментировал ситуацию автор видео.

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Метки: Видео   Летучая мышь   Тюмень   живой дрон   животные   забавно   кот   
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3  комментария
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20k
Вишенка Крокодилова 54 минуты назад
У меня кот однажды задавил летучую мышь, несколько раз с залетевшими птицами расправлялся. Инстинкты у него были на месте.
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241
AnSal 11 минут назад
Котейка на хозяина так посмотрел, как будто сказать хотел: "Хозяин, глянь чо делается... Мышь с крыльями!Теперь если коровы начнут летать..."
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75k
Viktor 38 минут назад
Эх, чёта видос не каже.
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