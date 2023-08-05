Кот против летучей мыши: в тюменскую квартиру залетел живой «дрон»

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Бой с бдительным хвостатым обошёлся без пострадавших: мышь благополучно выпустили.
«Прошлой ночью на частную территорию залетел вражеский дрон "МЫШЬ". Обошлось без жертв. Во время сработала установка "КОТ"», — прокомментировал ситуацию автор видео.
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Метки: Видео Летучая мышь Тюмень живой дрон животные забавно кот
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