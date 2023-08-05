В Италии популярный блогер сломал статую известного скульптора во время съёмки ролика

30-летний Янис Даннер, на которого подписаны более полутора миллионов человек, снимал с друзьями контент на арендованной ими же вилле неподалёку от итальянского города Вареp.
В кураже Даннер с товарищем решили "пофлиртовать" со статуей девушки - мраморная красотка не выдержала натиска, отломилась от постамента и разбилась. Оказалось, что это не копия, а оригинальное произведение Энрико Бутти, великого художника из Виченцы.
Блогеры сообразили, что натворили, тихо умотали к себе на родину. Не учли одного - камер видеонаблюдения в саду, зафиксировавших всю сцену. Стоимость разбитого немецкими варварами шедевра приблизительно оценивается в 200 000 евро (порядка 20 миллионов рублей).
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