FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 528 постов • 28 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Италии популярный блогер сломал статую известного скульптора во время съёмки ролика

В Италии популярный блогер сломал статую известного скульптора во время съёмки ролика

Автор:
05 августа 2023 09:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   блогер   люди   статуя   съемка   ущерб   
1133
1
1

30-летний Янис Даннер, на которого подписаны более полутора миллионов человек, снимал с друзьями контент на арендованной ими же вилле неподалёку от итальянского города Вареp.

В кураже Даннер с товарищем решили "пофлиртовать" со статуей девушки - мраморная красотка не выдержала натиска, отломилась от постамента и разбилась. Оказалось, что это не копия, а оригинальное произведение Энрико Бутти, великого художника из Виченцы.

Блогеры сообразили, что натворили, тихо умотали к себе на родину. Не учли одного - камер видеонаблюдения в саду, зафиксировавших всю сцену. Стоимость разбитого немецкими варварами шедевра приблизительно оценивается в 200 000 евро (порядка 20 миллионов рублей).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   блогер   люди   статуя   съемка   ущерб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
serega57_ 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex Час назад
Блоггер - дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

462264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Намешалось
Намешалось
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Такому не откажешь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#история#Китай#подборка#Россия#кино#США
#автомобили#люди#в мире#авто аварии#животные#Автовсячина#полиция#интересное#сарказм#новости
#автомир#Юмор#аварии#интересно#забавно#позитив#дети#знаменитости#СССР#ребенок
Тату реализм Тату реализм Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться