В Италии популярный блогер сломал статую известного скульптора во время съёмки ролика

В кураже Даннер с товарищем решили "пофлиртовать" со статуей девушки - мраморная красотка не выдержала натиска, отломилась от постамента и разбилась. Оказалось, что это не копия, а оригинальное произведение Энрико Бутти, великого художника из Виченцы.



Блогеры сообразили, что натворили, тихо умотали к себе на родину. Не учли одного - камер видеонаблюдения в саду, зафиксировавших всю сцену. Стоимость разбитого немецкими варварами шедевра приблизительно оценивается в 200 000 евро (порядка 20 миллионов рублей).