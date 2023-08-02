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В воде из-под крана нашли живых червей

В воде из-под крана нашли живых червей

Автор:
02 августа 2023 11:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Первоуральск   вода   вода из под крана   сюрприз   черви   
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Женщина из Первоуральска хотела искупать детей, но из крана полилась вода с «сюрпризом».


Проблемы с водой продолжаются уже два месяца — она жутко воняет и не подходит даже для стирки.

Не смотрите видео во время еды!

Источник:

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Метки: Видео   Первоуральск   вода   вода из под крана   сюрприз   черви   
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1  комментарий
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Александр 40 минут назад
Вспоминается начало фильма "Факультет"
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