В воде из-под крана нашли живых червей

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Женщина из Первоуральска хотела искупать детей, но из крана полилась вода с «сюрпризом».
Проблемы с водой продолжаются уже два месяца — она жутко воняет и не подходит даже для стирки.
Не смотрите видео во время еды!
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