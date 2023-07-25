В Ленинградской области спасатели освободили кота из «кабельного плена»

829
1
1
Для спасательной операции обесточили подъезд.
Происшествие случилось в многоквартирном доме в Любани. Забили тревогу соседи. Они обратились к спасателям, так как кот не мог выбраться самостоятельно. Вызволять кота приехали сотрудники 87-й пожарно-спасательной части. Они раздвинули обесточенные провода и вытащили кота из кабельного плена.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама