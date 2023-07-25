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Сообщество Без кота и жизнь не та 1671 пост • 475 подписчиков подписаться
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В Ленинградской области спасатели освободили кота из «кабельного плена»

В Ленинградской области спасатели освободили кота из «кабельного плена»

Автор:
25 июля 2023 09:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кабель   кот   помощь   спасение   
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Для спасательной операции обесточили подъезд.

Происшествие случилось в многоквартирном доме в Любани. Забили тревогу соседи. Они обратились к спасателям, так как кот не мог выбраться самостоятельно. Вызволять кота приехали сотрудники 87-й пожарно-спасательной части. Они раздвинули обесточенные провода и вытащили кота из кабельного плена.

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Метки: Видео   животные   кабель   кот   помощь   спасение   
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1  комментарий
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Павел 53 минуты назад
Вот до чего может довести любознательность.
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