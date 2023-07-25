В Ленинградской области спасатели освободили кота из «кабельного плена»

Происшествие случилось в многоквартирном доме в Любани. Забили тревогу соседи. Они обратились к спасателям, так как кот не мог выбраться самостоятельно. Вызволять кота приехали сотрудники 87-й пожарно-спасательной части. Они раздвинули обесточенные провода и вытащили кота из кабельного плена.