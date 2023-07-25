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Пёс помогает хозяйке принимать лекарства, когда ей плохо

Пёс помогает хозяйке принимать лекарства, когда ей плохо

Автор:
25 июля 2023 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Тахикардия   забота   лекарство   милота   помощь   собака   
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Собака по кличке Бейли специально натренирован, чтобы помогать хозяйке, у которой синдром постуральной ортостатической тахикардии.

У девушки внезапно учащается сердцебиение, из-за чего она теряет сознание. Бейли может определить приближающийся приступ по изменению запаха.


В эти моменты пёс предупреждает хозяйку и следит за тем, чтобы девушка безопасно села и не упала, а также приносит воду и лекарства.


Ещё мохнатый может обнимать её при приступах тревоги, и обучен терапии глубоким давлением, когда он ложится ей на ноги, чтобы стимулировать кровоток.

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Метки: Видео   Тахикардия   забота   лекарство   милота   помощь   собака   
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1  комментарий
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Григорий 49 секунд назад
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