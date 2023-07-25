Пёс помогает хозяйке принимать лекарства, когда ей плохо

У девушки внезапно учащается сердцебиение, из-за чего она теряет сознание. Бейли может определить приближающийся приступ по изменению запаха.





В эти моменты пёс предупреждает хозяйку и следит за тем, чтобы девушка безопасно села и не упала, а также приносит воду и лекарства.





Ещё мохнатый может обнимать её при приступах тревоги, и обучен терапии глубоким давлением, когда он ложится ей на ноги, чтобы стимулировать кровоток.