Пёс помогает хозяйке принимать лекарства, когда ей плохо

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Собака по кличке Бейли специально натренирован, чтобы помогать хозяйке, у которой синдром постуральной ортостатической тахикардии.
У девушки внезапно учащается сердцебиение, из-за чего она теряет сознание. Бейли может определить приближающийся приступ по изменению запаха.
В эти моменты пёс предупреждает хозяйку и следит за тем, чтобы девушка безопасно села и не упала, а также приносит воду и лекарства.
Ещё мохнатый может обнимать её при приступах тревоги, и обучен терапии глубоким давлением, когда он ложится ей на ноги, чтобы стимулировать кровоток.
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