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Бабушка с пакетом на голове устроила скандал в новосибирском магазине

Бабушка с пакетом на голове устроила скандал в новосибирском магазине

Автор:
22 июля 2023 10:39
Метки: Видео   Новосибирск   забавно   конфликт   пакет на голове   пенсионерка   
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Женщина ругалась с сотрудниками торговой точки, а затем гордо ушла вместе со своим экстравагантным головным убором.

Подробности конфликта не были уточнены, но пенсионерка оскорбляла сотрудниц магазина и утверждала, что они наркоманки. Также бабушка назвала одну из продавщиц «вошью на гребешке».

«Старость надо уважать, но пожилым людям тоже, наверно, надо знать нормы приличия, все должны вести себя адекватно в отношении других. А вот это просто ужасно»

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   забавно   конфликт   пакет на голове   пенсионерка   
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GROMOZEKA Час назад
"Подробности конфликта не были уточнены, но пенсионерка оскорбляла сотрудниц магазина и утверждала, что они наркоманки."

Бабка прям шаблон ломает.
Всем же давно известно, что если наркоман, то мужского полу, если женского то проститутка
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8k
Дмитрий 3 минуты назад
В связи с дефицитом фольги [мат]...ла пакет на голову. Если что и от дождя убережёт...
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3k
Lexx 5 минут назад
---«Старость надо уважать»---
Старость, но не дурость.
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