Бабушка с пакетом на голове устроила скандал в новосибирском магазине

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Женщина ругалась с сотрудниками торговой точки, а затем гордо ушла вместе со своим экстравагантным головным убором.
Подробности конфликта не были уточнены, но пенсионерка оскорбляла сотрудниц магазина и утверждала, что они наркоманки. Также бабушка назвала одну из продавщиц «вошью на гребешке».
«Старость надо уважать, но пожилым людям тоже, наверно, надо знать нормы приличия, все должны вести себя адекватно в отношении других. А вот это просто ужасно»
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Бабка прям шаблон ломает.
Всем же давно известно, что если наркоман, то мужского полу, если женского то проститутка
Старость, но не дурость.