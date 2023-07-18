В Челябинске трое подростков украли дорожный знак

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Приключения группы молодых людей попали на видео.
Камера на подъезде дома по улице Ржевская сняла, как компания подростков заносит в подъезд дорожный знак.
Неизвестно, как именно они хотели его использовать. Возможно, теперь они будут переходить дорогу с личным знаком пешеходного перехода.
Мы наверняка знаем только, что воры продумали все мелочи и старательно замаскировались.
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