В Челябинске трое подростков украли дорожный знак

Камера на подъезде дома по улице Ржевская сняла, как компания подростков заносит в подъезд дорожный знак.



Неизвестно, как именно они хотели его использовать. Возможно, теперь они будут переходить дорогу с личным знаком пешеходного перехода.



Мы наверняка знаем только, что воры продумали все мелочи и старательно замаскировались.