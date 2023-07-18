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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 435 постов • 25 подписчиков подписаться
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В Челябинске трое подростков украли дорожный знак

В Челябинске трое подростков украли дорожный знак

Автор:
18 июля 2023 10:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   знак   пешеходный переход   подъезд   своровали   челябинск   
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Приключения группы молодых людей попали на видео.

Камера на подъезде дома по улице Ржевская сняла, как компания подростков заносит в подъезд дорожный знак.

Неизвестно, как именно они хотели его использовать. Возможно, теперь они будут переходить дорогу с личным знаком пешеходного перехода.

Мы наверняка знаем только, что воры продумали все мелочи и старательно замаскировались.


Источник:

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Метки: Видео   знак   пешеходный переход   подъезд   своровали   челябинск   
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2  комментария
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35k
Dobry vojak Svejk 55 минут назад
Может хватит всякую хуню со всех дворовых новостей постить?
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10k
Борис Карабанов 47 минут назад
Ст. 12.33 КоАП + Ст.158.2 (до 5-и лет)
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