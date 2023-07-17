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Внезапная встреча грибников со стадом кабанов

Внезапная встреча грибников со стадом кабанов

Автор:
17 июля 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Тульская область   в мире   животные   кабаны   стадо   
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В Тульской области грибники были вынуждены залезть на дерево, чтобы спастись от стада кабанов.

Грибникам пришлось залезть на дерево, чтобы укрыться от кабанов. Животные окружили людей и не спешили уходить.

К счастью, обошлось без пострадавших. Туляки успели спасти и собранные грибы — одна из женщин повесила ведро с ними на ветку.

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Метки: Видео   Тульская область   в мире   животные   кабаны   стадо   
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10  комментариев
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14k
Alex 2 часа назад
Хрюхи грибы унюхали, целое ведро, блин, спрятали от них, гады )
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11k
Властелин 22 минуты назад
И сколько они там сидели?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Они не кусаются! Они только понюхают и отойдут. Ну, поиграют немного.
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362
Sadik-mardik Час назад
Они же за псом вроде гонялись, не?
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10k
Алексей 2 часа назад
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14k
Jearom 2 часа назад
надо было на телефоне включить вой волков, кабаны бы и свалили.
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154
wgw 2 часа назад
Я бы кирпичей уже изготовил на хрущевку.
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3k
Pill 2 часа назад
Грыбы спасай
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46k
Aleksandr 2 часа назад
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10k
Алексей 2 часа назад
Шашлык с клыками
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