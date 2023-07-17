Внезапная встреча грибников со стадом кабанов

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В Тульской области грибники были вынуждены залезть на дерево, чтобы спастись от стада кабанов.
Грибникам пришлось залезть на дерево, чтобы укрыться от кабанов. Животные окружили людей и не спешили уходить.
К счастью, обошлось без пострадавших. Туляки успели спасти и собранные грибы — одна из женщин повесила ведро с ними на ветку.
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