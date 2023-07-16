Стиль «Смертельный термос»

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Так ... запишем, для самообороны носить с собой чугунный термос, тепло не сохранит, но спасет от нападения!
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Пухлый после удара так испуганно ломанулся к тощему, типа: "Ой, бро! Извини, случайно попал! Ты как? Нормально?", но потом поняв, что всё ОК, попытался сделать вид что швыряет его за шкирку.