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Стиль «Смертельный термос»

Стиль «Смертельный термос»

Автор:
16 июля 2023 09:51
Метки: Видео   в мире   драка   забавно   люди   термос   
2480
1
1

Так ... запишем, для самообороны носить с собой чугунный термос, тепло не сохранит, но спасет от нападения!

Источник:

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Метки: Видео   в мире   драка   забавно   люди   термос   
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22  комментария
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83k
Андрей Старосельский 2 часа назад
Термос хороший, надо брать... а толстому, после удара термосом, надо было добавить ударом с ноги в голову.
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1k
Сергей 12 минут назад
надо было ногой добавлять сразу...
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617
Борис Колесниченко 15 минут назад
да он его и без термоса мог массой завалить
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672
ZeroCross.ru 36 минут назад
почему чугуний ? нормальный стальной термос (потомок армейской фляги) желательно с широкой горловиной - вечно маячит у меня столе для "разминирования" жены - пережил все конфликтные ситуации.
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817
Сергей 36 минут назад
Вам с сахаром или без?
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18k
Вася 42 минуты назад
тупая постанова, плохо репетировали
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1k
Николай 44 минуты назад
Прикольное кстати видео. Надеюсь не кто не пострадал))))
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1k
Николай 45 минут назад
У меня был предмет в институте - свойства металлов. С какого бы хрена чугунный термос не сохранит тепло?:)))))))
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Матрица уже не та!
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656
Звёздный князь Час назад
Больше на кривую постановку смахивает.
Пухлый после удара так испуганно ломанулся к тощему, типа: "Ой, бро! Извини, случайно попал! Ты как? Нормально?", но потом поняв, что всё ОК, попытался сделать вид что швыряет его за шкирку.
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6k
Кистень Час назад
Надо было добавить ногой по Ипалу.
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10k
MakDag Час назад
Натурально огрел.
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