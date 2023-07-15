В Нижнем Новгороде горе-экспериментаторы залили моющее средство в фонтан

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Пенную вечеринку пришлось прерывать коммунальщикам: откачивать воду и чистить фонтан.
По словам специалистов, из-за образования густой пены могло выйти из строя насосное оборудование. Авторов праздника ищут. А когда найдут, надо бы им тоже мозги промыть. С пеной.
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Нечего там промывать.
А вот убытки на них повесить в обязательном порядке.
И стоимость текущего ремонта
Время от времени стартуете всякие флешмобы по выливанию в фонтан моющих средств для фоток на фоне пены.
В итоге бесплатно помытые фонтаны. Для этого же моющие средства и существуют?
С точки зрения банальной эрудиции кидание монеток в фонтан ничем не отличается от добавления пенного агента. Нечего пришить к делу.
Либо добавить антивспениватель либо просто заменить в системе воду.