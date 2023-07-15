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В Нижнем Новгороде горе-экспериментаторы залили моющее средство в фонтан

В Нижнем Новгороде горе-экспериментаторы залили моющее средство в фонтан

Автор:
15 июля 2023 10:20
Метки: Видео   Нижний Новгород   забавно   моющее средство   пена   приколисты   фонтан   
913
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Пенную вечеринку пришлось прерывать коммунальщикам: откачивать воду и чистить фонтан.

По словам специалистов, из-за образования густой пены могло выйти из строя насосное оборудование. Авторов праздника ищут. А когда найдут, надо бы им тоже мозги промыть. С пеной.

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Метки: Видео   Нижний Новгород   забавно   моющее средство   пена   приколисты   фонтан   
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6  комментариев
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75k
Viktor 59 минут назад
Не, а чё? Так же прикольней?
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13k
GROMOZEKA 41 минуту назад
«А когда найдут, надо бы им тоже мозги промыть. С пеной»

Нечего там промывать.
А вот убытки на них повесить в обязательном порядке.
И стоимость текущего ремонта
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3k
DVPET 53 минуты назад
Ставите в фонтаны насосы, которым будет плевать на пену.
Время от времени стартуете всякие флешмобы по выливанию в фонтан моющих средств для фоток на фоне пены.
В итоге бесплатно помытые фонтаны. Для этого же моющие средства и существуют?
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1k
Максим Макашев 55 минут назад
а сколько времени этой "новости": сразу на ВТОРОЙ СЕКУНДЕ видео видно, что женщина в осенне-весенней куртке идёт
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