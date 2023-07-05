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Как выглядит самый дешёвый номер в китайском отеле

Как выглядит самый дешёвый номер в китайском отеле

Автор:
05 июля 2023 07:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   гостиница   конура   номер в дешёвом отеле   номер в отеле   отель   туризм   
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За этот номер постоялец заплатит всего 10 юаней (124 рубля) за ночь.

Стоимость номеров в отеле порой огорчает путешественников, которые не хотят тратить много денег за ночлег, но совсем не против комфортного размещения. В соцсетях завирусился ролик, в котором показали самый бюджетный номер в китайской гостинице. В нём есть даже туалет. Крупные постояльцы вряд ли оценят комфорт этой клетушки, но студенты порадуются (а московские застройщики возьмут на вооружение).


Приступ клаустрофобии - в качестве бонуса.



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Метки: Видео   Китай   гостиница   конура   номер в дешёвом отеле   номер в отеле   отель   туризм   
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3  комментария
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90k
Херанука Паибалу Полчаса назад
Ну, за 124 рубля, переночевать в постели - отчего нет?
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17k
Alex ASK 5 минут назад
Да тут минимум трёх "специалистов" из ближайшего зарубежья можно расселить
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41k
Сергей 24 минуты назад
Кто жил в СССР поймёт. Когда в гостиницу хрен попадешь. В командировках чтоб не ночевать на вокзале, это в самый раз..
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