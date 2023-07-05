Как выглядит самый дешёвый номер в китайском отеле

За этот номер постоялец заплатит всего 10 юаней (124 рубля) за ночь.
Стоимость номеров в отеле порой огорчает путешественников, которые не хотят тратить много денег за ночлег, но совсем не против комфортного размещения. В соцсетях завирусился ролик, в котором показали самый бюджетный номер в китайской гостинице. В нём есть даже туалет. Крупные постояльцы вряд ли оценят комфорт этой клетушки, но студенты порадуются (а московские застройщики возьмут на вооружение).
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Приступ клаустрофобии - в качестве бонуса.
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