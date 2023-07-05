Как выглядит самый дешёвый номер в китайском отеле

Стоимость номеров в отеле порой огорчает путешественников, которые не хотят тратить много денег за ночлег, но совсем не против комфортного размещения. В соцсетях завирусился ролик, в котором показали самый бюджетный номер в китайской гостинице. В нём есть даже туалет. Крупные постояльцы вряд ли оценят комфорт этой клетушки, но студенты порадуются (а московские застройщики возьмут на вооружение).