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Три сотни голодных вахтовиков устроили драку из-за очереди в столовую

Три сотни голодных вахтовиков устроили драку из-за очереди в столовую

Автор:
26 июня 2023 11:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   вахтовики   драка   интересное   рабочие   столовая   фото   
1699
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Иностранные специалисты не поделили место в очереди в столовую на Кавыктинском месторождении "Газпрома" в Иркутской области.

Приезжие в Россию специалисты из Таджикистана и Киргизии столкнулись в очереди на обед. Рабочие не смогли разобраться, кто будет обедать первым, и принялись решать вопрос первобытным способом - с помощью кулака. Видео публикует Readovka.

Журналисты сообщают, что конфликт между рабочими пытались решить ещё перед обедом, но вахтовики из Киргизии решили, что за свои слова гости из Таджикистана должны поплатиться, а поэтому нагрянули к их домикам и начали драку, в которой приняли участие порядка 300 человек. Сообщается, что после столкновений в больницу с травмами головы и ушибами доставили 9 человек.

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Метки: Иркутск   вахтовики   драка   интересное   рабочие   столовая   фото   
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22  комментария
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14k
Shtoppi 2 часа назад
обезьян уже настолько много, что они вынуждены за еду драться. кажется пора применить радикальные меры по контролю численности популяции инвазивных видов и начать контролируемые отстрелы излишков этой биомассы.
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4k
Алекс Таворотов 14 минут назад
нормально такое гражданское общество с истинным лицом демократичной самоорганизации.
судя по видео, там яростно вваливают 3-4 кандидатам на альфа, которые вдруг возомнили себя ровнее всех равных .
в каждой шутке есть доля шутки...
можете конечно кидаться в меня котяхами, но ИМХО если бы все общество у нас в стране принимало бы такие меры то быдло бы исчезло как явление очень быстро.
к примеру: вякнул какой-то недовоспитанный, допустим на дедушку в автобусе, а 3-4 Мужчины взяли и без разговоров втащили ему и разошлись в разные стороны...
как говориться "вместо тысячи слов" это увидят десятки остудит сотни.
но нет, у нас законы, камеры, мы типа гуманисты и ваще молодцы.
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2k
Сергей Некрасов 22 минуты назад
А что на обед-то было, бананы?
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7k
Компьютер DELL с монитором Полчаса назад
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1k
ФЫВАПРОЛ 44 минуты назад
Бараны не поделили очередь к кормушке)))
Ссылка www.youtube.com
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157
Chuchelo Patamkovoe 48 минут назад
Это разве не Европа?
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22k
Слепой Пью Час назад
Может, стоило бананов побольше завезти?
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91
Homefighter Час назад
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Пару сотням пора домой. И не просто домой, а с запретом посещать Россию в ближайшие лет 5!
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5k
Горожанин 2 часа назад
Зато не терпилы. Смелые нехватурщики.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
335547



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