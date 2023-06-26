Три сотни голодных вахтовиков устроили драку из-за очереди в столовую

Иностранные специалисты не поделили место в очереди в столовую на Кавыктинском месторождении "Газпрома" в Иркутской области.
Приезжие в Россию специалисты из Таджикистана и Киргизии столкнулись в очереди на обед. Рабочие не смогли разобраться, кто будет обедать первым, и принялись решать вопрос первобытным способом - с помощью кулака. Видео публикует Readovka.
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Журналисты сообщают, что конфликт между рабочими пытались решить ещё перед обедом, но вахтовики из Киргизии решили, что за свои слова гости из Таджикистана должны поплатиться, а поэтому нагрянули к их домикам и начали драку, в которой приняли участие порядка 300 человек. Сообщается, что после столкновений в больницу с травмами головы и ушибами доставили 9 человек.
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судя по видео, там яростно вваливают 3-4 кандидатам на альфа, которые вдруг возомнили себя ровнее всех равных .
в каждой шутке есть доля шутки...
можете конечно кидаться в меня котяхами, но ИМХО если бы все общество у нас в стране принимало бы такие меры то быдло бы исчезло как явление очень быстро.
к примеру: вякнул какой-то недовоспитанный, допустим на дедушку в автобусе, а 3-4 Мужчины взяли и без разговоров втащили ему и разошлись в разные стороны...
как говориться "вместо тысячи слов" это увидят десятки остудит сотни.
но нет, у нас законы, камеры, мы типа гуманисты и ваще молодцы.
Такие вот "урапатриоты" с криками выгнать и прочее, они же глупые. И думают, что мигрантов можно угрозой депортации усмирить. Не-а. Только контроль.
Да и потом, радует, что они работают, радует что разборки между собой на территории предприятия, а не в городе.
а в городах они вообще писец полный - как раковая опухоль... и ничто и никто их никогда не исправит... они в большинстве своём на все клали болт и будут жить как привыкли ... это не только у нас - это по всему миру...