Три сотни голодных вахтовиков устроили драку из-за очереди в столовую

Журналисты сообщают, что конфликт между рабочими пытались решить ещё перед обедом, но вахтовики из Киргизии решили, что за свои слова гости из Таджикистана должны поплатиться, а поэтому нагрянули к их домикам и начали драку, в которой приняли участие порядка 300 человек. Сообщается, что после столкновений в больницу с травмами головы и ушибами доставили 9 человек.