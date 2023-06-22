В Словакии лебеди-наркоманы наносят ущерб местным фермерам

Но птичек тоже жалко. На тяжёлых наркотиках сидят.
Фермеры из словацкого города Комарно жалуются на лебедей, которые поедают их мак, а потом валяются в поле в отключке. Ущерб от пернатых уже составил более 10 тысяч евро.
Примечательно, что фермеры сообщили о странном поведении лебедей ещё в феврале нынешнего года. Но они не придали этому особого значения, посчитав, что птиц привлекают большие лужи.
Но тогда их было всего несколько особей, а через пару месяцев на поле начали прилетать целые стаи. Тогда-то фермеры и забили тревогу. И проблема заключалась больше не в лебедях, а в местных законах, запрещающих не только на них охотиться, но и отпугивать, где бы те не находились.
Они прилетали постепенно. Мы насчитали здесь более 200 лебедей.
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Специалисты считают, что птицы спутали цветы мака со своим любимым лакомством — рапсом. И за несколько месяцев стали опиоманами. Сейчас одурманенными птицами, которые не могут взлететь или вовсе лежат в поле, занимаются волонтёры. Они вылавливают и отвозят их на реабилитацию. Отмечается, что у многих птиц замечены проблемы со здоровьем, и это не считая тех, которые стали лёгкой добычей для хищников.
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