В Словакии лебеди-наркоманы наносят ущерб местным фермерам

Фермеры из словацкого города Комарно жалуются на лебедей, которые поедают их мак, а потом валяются в поле в отключке. Ущерб от пернатых уже составил более 10 тысяч евро.





Примечательно, что фермеры сообщили о странном поведении лебедей ещё в феврале нынешнего года. Но они не придали этому особого значения, посчитав, что птиц привлекают большие лужи.

Но тогда их было всего несколько особей, а через пару месяцев на поле начали прилетать целые стаи. Тогда-то фермеры и забили тревогу. И проблема заключалась больше не в лебедях, а в местных законах, запрещающих не только на них охотиться, но и отпугивать, где бы те не находились.



