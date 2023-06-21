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Нагой философ

Нагой философ

Автор:
21 июня 2023 10:33
Метки: Алтайский край   Видео   в мире   голый   люди   мужчина   нагой   философ   
2534
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Богата наша страна талантами. Вот гаишники остановили человека, который шел со Сросток (село в Алтайском крае) в Бийск, прикрывая причиндалы лопухом. Человек им все доходчиво разложил за несколько секунд.

Бывает. Преисполнился человек в своём познании.

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Метки: Алтайский край   Видео   в мире   голый   люди   мужчина   нагой   философ   
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8  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
А вот и она....
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16k
Голос Вселенной 19 минут назад
Короче, все.....
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1k
Kra 50 минут назад
"Подогрели...Обобрали..."
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Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Юродивый.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ужас. Молодой здоровый мужик. Места благодатные, богатые. И результат - это.
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7k
vitenok 2 часа назад
Истинный мудрец. В Индию его надо. Под дерево.
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475
grigorenko vladislav vitenok 37 минут назад
Индия далеко. А Катунь рядом. На бережок пусть идёт, переночует. Насекомые местные будут очень рады, комары звенеть будут от счастья! А уж сколько мудрости ему тогда прибавится - это надо будет ещё одно видео с этим мудрецом снимать. Однако цензура к публикации может не допустить.
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