Нагой философ

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Богата наша страна талантами. Вот гаишники остановили человека, который шел со Сросток (село в Алтайском крае) в Бийск, прикрывая причиндалы лопухом. Человек им все доходчиво разложил за несколько секунд.
Бывает. Преисполнился человек в своём познании.
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