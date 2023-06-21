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Слова «разобрать постель» заиграли новыми красками

Слова «разобрать постель» заиграли новыми красками

Автор:
21 июня 2023 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   диван   животные   кроватьь   постель   собаки   
1255
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Любимые домашние питомцы не перестают нас удивлять. И не всегда приятно! Порой из-за любимых собачек нам приходится покупать новую мебель.

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Метки: Видео   диван   животные   кроватьь   постель   собаки   
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6  комментариев
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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1k
rgubaev 40 минут назад
Почему то я не удивлен. Это же хаски - они ипанутые на всю голову.
Не понимаю тех кто их заводит не живя в тундре.
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957
tuka 44 минуты назад
с барбосами как с детьми, если на прогулке не обнулил показатель энергии, то они обязательно найдут способ как сделать это самостоятельно, но уже дома)
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14k
Alex 45 минут назад
Напомнило )
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6k
vasilykopkov Час назад
УТИЛИЗАЦИЯ ДИВАНОВ.
Качественно , быстро, недорого!!!
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10k
Игорь 2 часа назад
ну, хозяину похоже это нравится
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