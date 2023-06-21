Слова «разобрать постель» заиграли новыми красками

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Любимые домашние питомцы не перестают нас удивлять. И не всегда приятно! Порой из-за любимых собачек нам приходится покупать новую мебель.
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Не понимаю тех кто их заводит не живя в тундре.
Качественно , быстро, недорого!!!