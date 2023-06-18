Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца

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Пьяный мужчина подошел к двукратной чемпионки России в смешанном стиле Аланы Караевой и начал спрашивать за татуировки.
После чего он попытался нанести ей удар, но девушка, в свою очередь, рефлекторно увернулась и одним ударом в челюсть уложила его спать.
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