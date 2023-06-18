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Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца

Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца

Автор:
18 июня 2023 10:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Алана Караева   Нововсти   Чемпионка России по ММА   в мире   видео   защита   сила   удар   
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Пьяный мужчина подошел к двукратной чемпионки России в смешанном стиле Аланы Караевой и начал спрашивать за татуировки.

После чего он попытался нанести ей удар, но девушка, в свою очередь, рефлекторно увернулась и одним ударом в челюсть уложила его спать.

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Метки: Алана Караева   Нововсти   Чемпионка России по ММА   в мире   видео   защита   сила   удар   
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10  комментариев
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14k
Shtoppi 53 минуты назад
видео с нло более лучшего качества чем то что здесь.
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7k
Slowly 3 минуты назад
Баба молодец, мужик!
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328
GoInDown 8 минут назад
Забрала заявление,
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328
GoInDown 6 минут назад
Не есть конечно вариант, что она хорошо его отделала и он развел ее на превышение самообороны.
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83k
grigori80 8 минут назад
не видно же ничего!!! нафига такие видео
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1k
Rom 9 минут назад
Зря заявление забрала. Почему это его надо было простить? Как и сама сказала, чтобы потом напал на другую?
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186
Андрей 20 минут назад
и на кой нужно было забирать заявление ? быдло должно быть наказано !
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18k
Роберт Шекли 22 минуты назад
- ... извини, я не рассчитывал, что ты дашь сдачи. Я думал, что ты беззащитная девочка
- Ок, я забираю свое заявление. Больше не ошибайся

Пздц
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6k
salim777 Полчаса назад
Зря забрала заявление. В следующий раз безнаказанный мужик нападёт "на ту" какую ему надо и будет трагедия.
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9k
Борис Карабанов 43 минуты назад
А удар был с руки или с ноги? Видео очень плохое.
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