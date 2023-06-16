В Стокгольме задержали двух экоактивисток, выливших краску на картину Клода Моне

Они размазали красную краску по стеклу, защищающему картину Клода Моне «Сад художника в Живерни».
Таким образом девушки пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата. Активистки приклеили себя к раме полотна. Вскоре они были задержаны, их собираются обвинить в вандализме при отягчающих обстоятельствах.
Пострадала ли картина в ходе акции, в полиции еще не сообщили. Одна из соратниц задержанных женщин Хелен Валльгррен отметила, что цель акции заключалась в призыве снизить выбросы парниковых газов в Швеции.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к этой климатической катастрофе и нашим требованиям восстановить угодья, в которых содержится большое количество углерода», — заявила она.
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Черта с два. Одежда из синтетических тканей, окрашенные синтетическими красками, да сумочки из полиуретана...
Идиотки.
же экологическую политику. То есть эти фальшивые активистки выступает за то, что активно осуществляет самая богатая и могущественная власть на Земле.
Это не активистки, а купленные подставные ш.л.ю.хи, чтобы сделать пиар и резонанс для фальшивого показа чаяния народа. Одним словом - экологические прости.тутки.