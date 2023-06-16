В Стокгольме задержали двух экоактивисток, выливших краску на картину Клода Моне

FISHKINET
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото) Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото) В Ростовской области фермер и экс-полицейский искупались в чане с молоком В Ростовской области фермер и экс-полицейский искупались в чане с... "Сына убили!": яжемать закатила истерику во время рейда полиции в Москве "Сына убили!": яжемать закатила истерику во время рейда полиции в... Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Тест для знатоков кинематографа Тест для знатоков кинематографа Минюст проверит Ельцин-центр на финансирование из-за рубежа Минюст проверит Ельцин-центр на финансирование из-за рубежа "Это надо было делать еще в 90-х": Лайма Вайкуле - о сносе памятника Пушкину в Риге "Это надо было делать еще в 90-х": Лайма Вайкуле - о сносе... Спалились на все 100: непридуманные истории и их попавшие герои Спалились на все 100: непридуманные истории и их попавшие герои Китай победил проблему с парковками Китай победил проблему с парковками Вино и не только: 10 артефактов прошлого, которые существуют в единственном экземпляре Вино и не только: 10 артефактов прошлого, которые существуют в... Кормление маленьких чертят Кормление маленьких чертят Так торопился, что было в запасе несколько свободных часов Так торопился, что было в запасе несколько свободных часов Скрины из соцсетей&nbsp; Скрины из соцсетей  9 глупых мифов и баек, в которые до сих пор многие ошибочно верят 9 глупых мифов и баек, в которые до сих пор многие ошибочно верят Настала горячая пора для установщиков сплит-систем Настала горячая пора для установщиков сплит-систем Надо было штурвал на себя тянуть Надо было штурвал на себя тянуть Медработница жестоко сбросила больного пациента с кровати Медработница жестоко сбросила больного пациента с кровати В Саратове подросток отравился вейпом и умер В Саратове подросток отравился вейпом и умер
Главная > Видео
В&nbsp;Стокгольме задержали двух экоактивисток, выливших краску на&nbsp;картину Клода Моне

В Стокгольме задержали двух экоактивисток, выливших краску на картину Клода Моне

Автор:
16 июня 2023 08:23
Метки: Стокгольме   в мире   видео   картина Клода Моне   краска   экоактивистки   
1622
1
1


Они размазали красную краску по стеклу, защищающему картину Клода Моне «Сад художника в Живерни».

Таким образом девушки пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата. Активистки приклеили себя к раме полотна. Вскоре они были задержаны, их собираются обвинить в вандализме при отягчающих обстоятельствах.


Пострадала ли картина в ходе акции, в полиции еще не сообщили. Одна из соратниц задержанных женщин Хелен Валльгррен отметила, что цель акции заключалась в призыве снизить выбросы парниковых газов в Швеции.


«Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к этой климатической катастрофе и нашим требованиям восстановить угодья, в которых содержится большое количество углерода», — заявила она.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Стокгольме   в мире   видео   картина Клода Моне   краска   экоактивистки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Алексей Теуш 2 часа назад
Повесить - и на двух эмитентов СО2 станет меньше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Кузнецов 2 минуты назад
Вещи нужно называть своими именами: вандалы испортили картину великого художника, а не экоактивисты выразили протест..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 11 минут назад
Ребята, объясните мне что творится в голове у этих.......я даже не могу подобрать правильной слово, одни матерные подворачиваются)) Я вообще не понимаю этих чудил))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 13 минут назад
По рожам видно, что они какие то недоразвитые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 13 минут назад
Взыскать аукционную стоимость картины, независимо от причиненного ущерба или отсутствия такового.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
843
Олеся К 19 минут назад
идиотки какие то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей Полчаса назад
Оригинал картины!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий Полчаса назад
битой по тупым мордам их!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Андрей Граф Полчаса назад
такие страшные пипец, уродины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 52 минуты назад
На каторгу, на Сахалин, лет на 10.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 54 минуты назад
А теперь должно последовать логичное продолжение в виде пикетов возле здания суда: "Свободу невинно мучимым в кровавых застенках ШКГБ!" и громкие заявления международных правозащитников об отсутствии демократии в Швеции, с последующими санкциями. Нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Элек Мек 55 минут назад
Ипанашки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 55 минут назад
Что-то я не вижу, чтобы эти активистки были одеты в рубища, сотканные из грубых конопляных волокон, а в руках носили берестяные туесочки.
Черта с два. Одежда из синтетических тканей, окрашенные синтетическими красками, да сумочки из полиуретана...
Идиотки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ashabad 56 минут назад
Сисек нет... неинтересно... Плохой протест, очень плохой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
perekrestok Час назад
Хохоляцкие активистки хоть раздеваются, протестуя против всего чего могут. А этих дур переселить в лес и оставить там голыми на годик. Пусть почувствуют на себе все прелести жизни в допромышленную эпоху! Ловят и выкапывают себе еду, лечатся травками, огонь добывают трением чего то обо что то. Ну а через годик спросить про СО2. Если выживут конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Yury perekrestok 44 минуты назад
Блин! Вот это идея!! Пусть сиськами бы приклеивались! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor Час назад
Хочу добавить - картина не пострадала (защитное стекло от таких вот дебилок), а ответственность за акцию взяла на себя организация Återställ Våtmarker ("Восстановление болот")!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill Час назад
Дуры ипаные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Активистки? Не смешите. Это когда мировой тоталитарный гегемон.- США - осуществляет всю экологическую политику такую же, за что выступают и эти якобы активистки. Когда вся западная либеральная элита проводит такую
же экологическую политику. То есть эти фальшивые активистки выступает за то, что активно осуществляет самая богатая и могущественная власть на Земле.

Это не активистки, а купленные подставные ш.л.ю.хи, чтобы сделать пиар и резонанс для фальшивого показа чаяния народа. Одним словом - экологические прости.тутки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ss Час назад
Отπиздить и в психушку пожизненно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 2 часа назад
А где электрошокер ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Доктор Джонс 2 часа назад
Лучше бы с небоскреба сбросились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

899064



Другие посты автора
Популярное
13 историй про жадных мужчин, готовых удавиться за рубль
13 историй про жадных мужчин, готовых удавиться за рубль
Впечатляющие цены на еду на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Впечатляющие цены на еду на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Архитектор, художник, первый «машинист»
Архитектор, художник, первый «машинист»
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#Прикол#аварии#Автовсячина#интересное#факты#позитив#удивительно
#фото#автомобили#Юмор#история#ДТП#подборка#Китай#фильм#собака#Жизнь
#интересно#автомир#животные#новости#авто аварии#кино#США#смерть#картинки#Россия
Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться