В Стокгольме задержали двух экоактивисток, выливших краску на картину Клода Моне

Таким образом девушки пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата. Активистки приклеили себя к раме полотна. Вскоре они были задержаны, их собираются обвинить в вандализме при отягчающих обстоятельствах.

Пострадала ли картина в ходе акции, в полиции еще не сообщили. Одна из соратниц задержанных женщин Хелен Валльгррен отметила, что цель акции заключалась в призыве снизить выбросы парниковых газов в Швеции.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к этой климатической катастрофе и нашим требованиям восстановить угодья, в которых содержится большое количество углерода», — заявила она.