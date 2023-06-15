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Это видео с местного поезда в Мумбаи

Это видео с местного поезда в Мумбаи

Автор:
15 июня 2023 12:08
Метки: Мумбаи   в мире   видео   люди   необычно   поезд   
872
1
1

Для некоторых людей это может показаться безумием, но для обычного местного — это повседневная рутина.

В последнее время Мумбаи стал одним из городов с самой высокой плотностью населения, а Индия официально стала самой густонаселенной страной в мире.

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Метки: Мумбаи   в мире   видео   люди   необычно   поезд   
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2k
Alex 43 минуты назад
Зато с ветерком
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53k
smakido 10 минут назад
Бедные люди, это же так опасно и , видимо, у них нет просто иного способа доехать !
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5k
Sanar Полчаса назад
Ну а что, выглядит безопасно)))
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5k
Горожанин 55 минут назад
Теперь всё понятно. Отечественные зацеперы - это пацаны просто готовятся ехать в Индию.
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