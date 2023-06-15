Это видео с местного поезда в Мумбаи

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Для некоторых людей это может показаться безумием, но для обычного местного — это повседневная рутина.
В последнее время Мумбаи стал одним из городов с самой высокой плотностью населения, а Индия официально стала самой густонаселенной страной в мире.
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