В Красноярске супруги пытались выдать наркотики за прах умершей собаки

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Сама история произошла еще в сентябре прошлого года. Полиция остановила иномарку супругов и обратили внимание на подозрительный пакет, торчащий из женской сумочки.
Девушка изобразила скорбь и заявила, что это прах ее любимой собаки, который она хочет развеять по ветру. Правоохранители не поверили и забрали вещество на экспертизу. Оказалось, что в пакете 500 грамм героина, который пара планировала сбыть.
Сегодня суд вынес паре приговор – мужу назначили 7 лет в колонии строгого режима, а его подельнице – 7 лет в колонии общего режима.
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Прежде чем обратить внимание на подозрительный пакет, как правило носильщики пакетов находятся в длительной и серьезной разработке. Ибо пакет должен быть ну очень подозрительный, чтобы на него внезапно полиция обратила внимание. Например: торчит нога из пакета или написано крупными буквами: "наркотики здесь".
Герыч это совсем плохо. Это не трава, не кокс - это путь в один конец.
чем эти двое себе преференции выторговали остается только догадываться. хотя, там вариантов не много.