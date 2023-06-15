В Красноярске супруги пытались выдать наркотики за прах умершей собаки

Девушка изобразила скорбь и заявила, что это прах ее любимой собаки, который она хочет развеять по ветру. Правоохранители не поверили и забрали вещество на экспертизу. Оказалось, что в пакете 500 грамм героина, который пара планировала сбыть.

Сегодня суд вынес паре приговор – мужу назначили 7 лет в колонии строгого режима, а его подельнице – 7 лет в колонии общего режима.