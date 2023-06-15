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В Красноярске супруги пытались выдать наркотики за прах умершей собаки

В Красноярске супруги пытались выдать наркотики за прах умершей собаки

Автор:
15 июня 2023 11:22
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   видео   криминал   прах   собака   фото   
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Сама история произошла еще в сентябре прошлого года. Полиция остановила иномарку супругов и обратили внимание на подозрительный пакет, торчащий из женской сумочки.

Девушка изобразила скорбь и заявила, что это прах ее любимой собаки, который она хочет развеять по ветру. Правоохранители не поверили и забрали вещество на экспертизу. Оказалось, что в пакете 500 грамм героина, который пара планировала сбыть.


Сегодня суд вынес паре приговор – мужу назначили 7 лет в колонии строгого режима, а его подельнице – 7 лет в колонии общего режима.

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Метки: Наркотики   видео   криминал   прах   собака   фото   
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16  комментариев
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14k
котегRUS Час назад
садить их надо надолго и люто..
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28k
Lehoia 18 минут назад
7 лет за пол кило хмурого? Не слишком мягко??
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10k
Juli 36 минут назад
"Полиция остановила иномарку супругов и обратили внимание на подозрительный пакет, торчащий из женской сумочки."
Прежде чем обратить внимание на подозрительный пакет, как правило носильщики пакетов находятся в длительной и серьезной разработке. Ибо пакет должен быть ну очень подозрительный, чтобы на него внезапно полиция обратила внимание. Например: торчит нога из пакета или написано крупными буквами: "наркотики здесь".
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455
grigorenko vladislav 39 минут назад
Два раза по семь лет жизни превратились в прах собаки. По ветру развеять дешевле бы обошлось.
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934
ruslan d 40 минут назад
за пол кило героина по 7 лет ? Там все 20 светит ...
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371
Человек Наблюдающий 52 минуты назад
Ну кто вмазывается прахом?))))))) Еще бы сказала, что цемента на крыльцо не хватило =))
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13k
Shtoppi Час назад
чет как-то им мало дали - всего по 7 лет на рыло?
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371
Человек Наблюдающий Shtoppi 51 минуту назад
Согласен! У меня знакомый на 10 уехал за 6г кокса. А тут пол кило хмурого. Странно. Наверное было не пол кило, а пара кг=)
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