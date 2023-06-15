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Суровая мужская тренировка

Суровая мужская тренировка

Автор:
15 июня 2023 08:33
Метки: в мире   видео   железнодорожная линия   люди   мужчины   суровые мужики   тренировка   
1704
1
1

У меня много вопросов к этому видео...

Если эти мужчины действительно хотят почувствовать, каково это - служить в армии, то я могу предложить им один очень очевидный способ- говорит мужчина с видео

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Метки: в мире   видео   железнодорожная линия   люди   мужчины   суровые мужики   тренировка   
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9  комментариев
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2k
Fiverknot Час назад
Командир настолько "суровый", что своими ножками ходить не хочет?
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40k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Больше похоже на дедовщину, чем на армейскую подготовку.. полезный навык ползать на спине, развивая те группы мышц, которые обычно не шибко используются, но делают это на ровной поверхности, потому что задача развить мышцы, а не разодрать спину и повредить суставы. Возможно, в боевой обстановке тебе и придётся ползти спиной по камням.. но с накаченным мышечным корсетом и подготовкой двигаться в такой позе, ты преодолеешь нужный участок, получив ссадины и синяки на спине.. а если ты уже сразу с травмированной спиной поедешь это делать - шансы куда ниже.. Поэтому боксёры учатся боксировать на груше и в перчатках, чтоб не выбить кисть, спортсмены работают со страховкой, ножевой бой оттачивают с имитаторами ножей.. Ты должен быть готов к определённым условиям, но это не значит что и тренироваться надо именно в этих условиях. Потому что условия такие складываться могут один раз за всю жизнь, а когда ты постоянно в таких условиях - просто растёт вероятность травмы.
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9k
Александр 10 минут назад
Ползать в футболках по гравию и дышать креозотом - очень нужное занятие.
Я так понимаю, это чтобы приучать себя к трудностям и боли.
Ну нарядились бы в полный экип и ползали по полю 2 км.
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5k
мемфрид 20 минут назад
Боевые пи*арасы учат новую позу)
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 23 минуты назад
Катается он тут.

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24k
Сталкер 58 минут назад
Дичь...
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5k
Горожанин 59 минут назад
На Западе армия держится на унижении - официально и целенаправленно воспитывают п.и.д.а.р.о.в.
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Можно придумать полно всякого дерьма. Зачастую эти "воины" нанимают частных инструкторов, для проведения вот таких вот курсов "подготовки". Ну а те горазды придумывать всякие "испытания". Как эти уроки помогут - нихера не понятно, но главное, чтобы их было как можно больше. В этом и есть смысл их армий. Самое интересное, что в условиях, приближённых к боевым они должны быть экипированы как космонавт. Иначе, страховку не получат, в случае получения ранений или травм ))) Их и назвали "пингвинами" из за того, что они всю хрень на себе таскают ))) Страховка - дело святое ))) Это в голлливуде они "за демократию", в жизни они только ради денег )))
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74k
Viktor Час назад
Это херня, вот если бы ещё поезд пустили бы, вот это да!
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