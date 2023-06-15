Суровая мужская тренировка

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У меня много вопросов к этому видео...
Если эти мужчины действительно хотят почувствовать, каково это - служить в армии, то я могу предложить им один очень очевидный способ- говорит мужчина с видео
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Я так понимаю, это чтобы приучать себя к трудностям и боли.
Ну нарядились бы в полный экип и ползали по полю 2 км.