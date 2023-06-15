Мужчина напал на собак и их хозяек прямо возле дома

Житель Железногорска прямо возле подъезда начал бить ногами двух собак, которые стояли на привязи рядом со своими хозяйками. Буйный мужчина кричал, что "оторвёт уши" одной из собачек. Оказалось, что таким странным образом он хотел решить проблему с выгулом питомцев. По мнению разгневанного местного жителя, собаки не должны ходить рядом с ним и его супругой, которая днём ранее пыталась с электрошокером наброситься на несовершеннолетнюю девочку, выгуливавшую своего пса.



Историей уже заинтересовалась глава Федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко, которая сообщила, что буйному мужчине теперь грозит как минимум штраф. Проверку проводит и полиция.