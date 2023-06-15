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Мужчина напал на собак и их хозяек прямо возле дома

Мужчина напал на собак и их хозяек прямо возле дома

Автор:
15 июня 2023 08:25
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   люди   нападение   собаки   фото   
1628
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Мужчина угрожал, что "научит следить" женщин за питомцами.

Житель Железногорска прямо возле подъезда начал бить ногами двух собак, которые стояли на привязи рядом со своими хозяйками. Буйный мужчина кричал, что "оторвёт уши" одной из собачек. Оказалось, что таким странным образом он хотел решить проблему с выгулом питомцев. По мнению разгневанного местного жителя, собаки не должны ходить рядом с ним и его супругой, которая днём ранее пыталась с электрошокером наброситься на несовершеннолетнюю девочку, выгуливавшую своего пса.

Историей уже заинтересовалась глава Федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко, которая сообщила, что буйному мужчине теперь грозит как минимум штраф. Проверку проводит и полиция.

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Метки: в мире   животные   люди   нападение   собаки   фото   
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30  комментариев
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8k
Лаврентий Час назад
Что мы видим:
1. собаки без намордников. (нарушение)
2. Убрали ли за собаками хозяйки их дерьмо. (осталось за кадром)
3. Нет начала конфликта (осталось за кадром)
Выводы:
Виноват, конечно, мужик...
... или всё таки нет?
О_о
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−4
денис клубникин 5 минут назад
на сво его, чернозем удобрять
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14k
Alex 13 минут назад
Специально для таких случаев пришлось купить перцовый баллончик, ибо нервные все. Живёт во дворе одна такая городская сумасшедшая, типа этого мужика, пытается периодически нападать на собаководов, при этом к тем, у кого собаки на поводке и какахи в пакеты убирают. Как-то до меня докопалась, я просто посоветовал ей принять таблетки, ибо спорить здоровья не хватит. ЗЫ собака на коротком поводке всегда, какахи собираю.
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38k
Aleks 24 минуты назад
Мужика понимаю. Хочет зайти в подьезд, а ему дорогу перегораживают три туши с собаками без намордников, растянутыми на поводках. Если это повторяется регулярно, тут у любого может фляга засвистеть...
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Все в этой ситуации виноваты, пусть обменяются штрафами и больше не нарушают правила выгула.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Вижу только одно опасное животное - вот этого гондона с козлиной бородкой
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60k
pynh Полчаса назад
совсем окуели, за мужиками своими не смотрят, без намордника выводят, потом они на собак нападают и срут везде!
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2k
Сергей Викторович 44 минуты назад
А я думаю что это уже финальная стадия конфликта - уверен что мужика достали уже эти хабалки со своими собаками.
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−11
Кирилл 52 минуты назад
Себе намордники оденьте недоразумения. Не должно на них намордников быть. Читаем закон. Чмо только и может на беззащитную животину ногами махать. По тому что порода в принципе сдачи не даст.
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24k
Сталкер Час назад
Псины (и немаленькие), кстати, без намордников...


Ссылка www.youtube.com
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84
Александр Шевченко Jearom Полчаса назад
Вы ошиблись, там 2 неадекватки ...
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84
Александр Шевченко Jearom 15 минут назад
Вы чёт перепутали в этой жизни, не путайте жизнь животного и человека и их ценность. 2 псины стоят у подъезда без намордников и я даже думать не хочу на что они способны. Даже малейний нашс того что модет выбежать ребёнок и на него бросятся, перекрывают эти волшебные пендали. Видимо эволюция на вас дала сбой. Идите защищать милиарды буренок и хрюшек идущих на убой, преследуйте охотников и т.д. и т.п.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Но при этом нравоучитель лезет на хозяйку собакена, которая пытается уйти от конфликта. Дамы с богатым жизненным опытом ему явно не по зубам.
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593
дмитрий Час назад
хобалки! Псина у них здоровенная и без намордника. Молятся на свою святую собачку а все остальные для них говно!
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9k
SSD Час назад
Он такой смелый, потому что лабрадоры. Они сроду никого укусить не с состоянии. Глянул бы я, как он ногами, а потом уже культями, попытался стаффорда попинать, или овчарку какую нибудь)
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