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Гастро-расследование от энтузиаста Google Maps

Гастро-расследование от энтузиаста Google Maps

Автор:
14 июня 2023 08:43
Сообщество : Еда
Метки: Bagel Market.   google maps   Еда   Сэндвич   Юмор   видео   забавно   расследование   
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Парень из Нью-Йорка рассказал, что съел лучший сэндвич в мире, но не скажет где. Но вызов принял профи, который легко определил закусочную Bagel Market.

Не все герои носят плащи!

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Метки: Bagel Market.   google maps   Еда   Сэндвич   Юмор   видео   забавно   расследование   
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3  комментария
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10k
Copycat 2 часа назад
Ну это его мнение что он лучший

и второе я уверен что это такая вирусная реклама - теперь продажи этой закусочной взросли в разы, по тому что все побежали есть их сендвичи
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7k
Marlboro Полчаса назад
Лучшей "сэндвич" это тот, что ты сделал из докторской колбасы и черного хлеба, придя после лекций голодный в общягу.
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3k
Капитошка 48 минут назад
Лучше бы обсудил с Якубеней упавшую сосиску.
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