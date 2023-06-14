Гастро-расследование от энтузиаста Google Maps

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Парень из Нью-Йорка рассказал, что съел лучший сэндвич в мире, но не скажет где. Но вызов принял профи, который легко определил закусочную Bagel Market.
Не все герои носят плащи!
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и второе я уверен что это такая вирусная реклама - теперь продажи этой закусочной взросли в разы, по тому что все побежали есть их сендвичи