Японский «суши-террорист» может попасть на полмиллиона долларов





В январе этого года парень со своим знакомым пошел в ресторан кайтэн-дзуси Sushiro, где посетители берут еду с общей конвейерной ленты. Ради забавы он снял на видео, как облизывает бутылку с соевым соусом и трогает проезжающие мимо суси обслюнявленным пальцем.





Видео набрало миллионы просмотров и породило термин «суши-террорист»: вскоре в интернете появилось еще несколько похожих роликов. В Sushiro заявляют, что в результате у них резко упало количество посетителей и всего за один день с 30 по 31 января рыночная капитализация компании снизилась на 16 млрд иен (почти $115 млн). Через суд компания требует возместить ей 67 млн иен. Защита обвиняемого настаивает, что видео предназначалось только для друзей, а прямой связи с падением потока клиентов нет, поскольку на рынке и без того жесткая конкуренция.

