Японский «суши-террорист» может попасть на полмиллиона долларов

Один дурацкий поступок японского «суши-террориста», который облизал общую бутылку с соевым соусом, может стоить ему 67 млн иен ($480 тысяч).
В январе этого года парень со своим знакомым пошел в ресторан кайтэн-дзуси Sushiro, где посетители берут еду с общей конвейерной ленты. Ради забавы он снял на видео, как облизывает бутылку с соевым соусом и трогает проезжающие мимо суси обслюнявленным пальцем.
Видео набрало миллионы просмотров и породило термин «суши-террорист»: вскоре в интернете появилось еще несколько похожих роликов. В Sushiro заявляют, что в результате у них резко упало количество посетителей и всего за один день с 30 по 31 января рыночная капитализация компании снизилась на 16 млрд иен (почти $115 млн). Через суд компания требует возместить ей 67 млн иен. Защита обвиняемого настаивает, что видео предназначалось только для друзей, а прямой связи с падением потока клиентов нет, поскольку на рынке и без того жесткая конкуренция.
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- уходи, незнакомый мальчик.
На полляма.