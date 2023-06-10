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Японский «суши-террорист» может попасть на&nbsp;полмиллиона долларов

Японский «суши-террорист» может попасть на полмиллиона долларов

Автор:
10 июня 2023 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   видео   люди   новости   облизал бутылку   суши   суши-террорист   
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Один дурацкий поступок японского «суши-террориста», который облизал общую бутылку с соевым соусом, может стоить ему 67 млн иен ($480 тысяч).


В январе этого года парень со своим знакомым пошел в ресторан кайтэн-дзуси Sushiro, где посетители берут еду с общей конвейерной ленты. Ради забавы он снял на видео, как облизывает бутылку с соевым соусом и трогает проезжающие мимо суси обслюнявленным пальцем.


Видео набрало миллионы просмотров и породило термин «суши-террорист»: вскоре в интернете появилось еще несколько похожих роликов. В Sushiro заявляют, что в результате у них резко упало количество посетителей и всего за один день с 30 по 31 января рыночная капитализация компании снизилась на 16 млрд иен (почти $115 млн). Через суд компания требует возместить ей 67 млн иен. Защита обвиняемого настаивает, что видео предназначалось только для друзей, а прямой связи с падением потока клиентов нет, поскольку на рынке и без того жесткая конкуренция.

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Метки: Япония   в мире   видео   люди   новости   облизал бутылку   суши   суши-террорист   
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17  комментариев
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5k
Александр 9 часов назад
Поделом дебилу!
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37k
Алексей 7 минут назад
с таким прейскурантом - подобное просто появится в меню) лизнуть, дать полизать, посмотреть как ктото лижет)
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2k
Alex 3 часа назад
Дык в зад надо было засунуть бутылку
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1k
Misanthrop 4 часа назад
Что-то не пойму я, у кого с математикой плохо? Ущерб оценили в 115 миллионов баксов, а затребовали возместить только 480 тысяч баксов...
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3k
Ежик 4 часа назад
Это не человек. Крыса какая-то сидит и корчится на камеру, судя по поведению.
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11k
Властелин 5 часов назад
Дебилов хватает везде
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29k
Григорий 6 часов назад
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76
Юрий Клоков 6 часов назад
Вот как не выражаться. узкоглазый мудила
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46k
Максим Т. 6 часов назад
Блохер = тихтохер = долбо...б
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1k
КАКАнгел 7 часов назад
Я думаю урод должен заплатить по полной . Очередной избалованный яжеребенок воспитанный поганой яжематерью был уверен что живет в мире безнаказанности.
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18k
Bill 8 часов назад
Родители уже отказались от ребенка?
- уходи, незнакомый мальчик.
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3
Pavel Bass 8 часов назад
Такие понимают только когда деньгой наказывают.
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Бомбардир 8 часов назад
Я одного не могу понять, откуда такие обороты денежных средств? Из НИЧЕГО!!!
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104k
Фима Петров 9 часов назад
МарьИванна! Нам бы ваши проблемы...
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15k
Smiley 9 часов назад
Зато хайпанул.
На полляма.
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