"В Москве появились первые беспилотные такси"

Приезжает вовремя, ловко паркуется и даже здоровается с пассажиром.
О беспилотном такси российские власти говорили ещё в сентябре 2021-го. Тогда планировалось, что оно будет в двух вариантах: с водителем-испытателем и без него. С водилой такси должны были запустить у метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк», без него - в Сколково. А в республике Татарстан хотели попробовать обе концепции.
И вот «первые столичные ласточки» - такси, хоть и с водителем на переднем сиденье, но с полностью автономным управлением. Шофёр нужен для подстраховки, а так, драндулет довольно лихо ездит и без него.
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Его можно вызывать через обычное приложение «Яндекса», поездка стоит не дороже стандартной.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что если всё пойдёт по плану, то:
Автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году.
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Безпилотные?...
- Эй, водитель!
- Чегой-то?
- Водитель, давай сюда!
- Какой я тебе водитель?
- А кто ты такой?
- Я - не водитель.
- А кто?
- Я - пилот!