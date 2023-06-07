"В Москве появились первые беспилотные такси"

О беспилотном такси российские власти говорили ещё в сентябре 2021-го. Тогда планировалось, что оно будет в двух вариантах: с водителем-испытателем и без него. С водилой такси должны были запустить у метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк», без него - в Сколково. А в республике Татарстан хотели попробовать обе концепции.

И вот «первые столичные ласточки» - такси, хоть и с водителем на переднем сиденье, но с полностью автономным управлением. Шофёр нужен для подстраховки, а так, драндулет довольно лихо ездит и без него.