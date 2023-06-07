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В Москве появились первые беспилотные такси

В Москве появились первые беспилотные такси

Автор:
07 июня 2023 16:02
Сообщество : Таксисты
Метки: Беспилотник   Москва   видео   водитель   сколково   столица   такси   яндекс   ясенево.   
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Приезжает вовремя, ловко паркуется и даже здоровается с пассажиром.

О беспилотном такси российские власти говорили ещё в сентябре 2021-го. Тогда планировалось, что оно будет в двух вариантах: с водителем-испытателем и без него. С водилой такси должны были запустить у метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк», без него - в Сколково. А в республике Татарстан хотели попробовать обе концепции.

И вот «первые столичные ласточки» - такси, хоть и с водителем на переднем сиденье, но с полностью автономным управлением. Шофёр нужен для подстраховки, а так, драндулет довольно лихо ездит и без него.

Его можно вызывать через обычное приложение «Яндекса», поездка стоит не дороже стандартной.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что если всё пойдёт по плану, то:

Автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году.


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Метки: Беспилотник   Москва   видео   водитель   сколково   столица   такси   яндекс   ясенево.   
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17  комментариев
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133
Иван 51 минуту назад
Мастурбеки занервничали!
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alex 4 минуты назад
Любители эконома зря радуются, беспилотников эконом не предусмотрено
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61k
Андрей 11 минут назад
Ездить будут только летом, зимой снегом всю разметку засыпит и привет.
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54k
Igor 12 минут назад
Как говорил мой шеф, владелец таксопарка...
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1k
Андрей Кузнецов 17 минут назад
Вот радость -то, давайте, тогда, каршеринг нафиг уберём!, задолбал, честное слово.
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916
Николай 22 минуты назад
Помните, чем кончилась поездка

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2k
Saplus 23 минуты назад
- Вообще-то я искусственный интеллект для фондовой биржи, а тут так - для души...
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6k
semsi Полчаса назад
А в случае аварии есть человек на его и штраф выпишут
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16k
Сергей Полчаса назад
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3k
Nyash 36 минут назад
Вот это мегакруто
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25k
Сибиряк 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Горожанин 45 минут назад
"В Москве появились первые беспилотные такси"
----------
Безпилотные?...

- Эй, водитель!
- Чегой-то?
- Водитель, давай сюда!
- Какой я тебе водитель?
- А кто ты такой?
- Я - не водитель.
- А кто?
- Я - пилот!
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2k
Alex 45 минут назад
Скорее бы внедрили, черных поменьше станет
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35k
Опаньки Час назад
Вези меня и не TCP мое IP
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ruslan d Час назад
О , у меня в районе ...
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August

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