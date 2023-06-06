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Папа пытается решить современные детские задачки

Папа пытается решить современные детские задачки

Автор:
06 июня 2023 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   взрослые   видео   дети   задача   папа   
2048
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Тот самый момент, когда взрослые пытаются решить детские задачки из учебника. Любят же некоторые всё усложнять.

Задачи для детей, которые не могут решить взрослые.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.


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Метки: Юмор   взрослые   видео   дети   задача   папа   
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20  комментариев
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
У папы была двойка по русскому
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2k
LK 8 секунд назад
С минусом он конечно не прав, но задачки действительно так себе. И Таня похожа на Катю прической и ростом. Просто одежда разная.
Рядом с прохожим падает пакет с мусором. Какого ...?
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14k
Jearom 20 минут назад
По логике)
Во втором примере есть полноценный вопрос: Сколько всего тетрадей купила Зина?
Следовательно, раз в третьем примере после слов: Сколько всего стоит троеточие - это намекает на повторение действия вычисления: Сколько всего воды* (предмет сложения) помещается* (действие сложенияa/вычитания) в ведрах* (объект управления).
Соответственно, в 4 примере вопрос еще более укорочен: Сколько... Добавляем из предыдущих примеров - Сколько всего кг. яблок .....купила, сварила, осталось (догадайтесь, что именно сами) мама/у мамы. К математике это не имеет отношения, это на выстраивание понятийного аппарата логики. Правда, логика тут очень кривая, с кучей допусков - достаточно посмотреть на 5 задание. Оно хоть и имеет отношение к действиям сложения\вычитания, но не выводит сумму/разность.
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3k
Nigilist 22 минуты назад
Ну и что умничать?
Судя по логике 2-й задачи: "сколько всего тетрадей купила Зина"
Не усложняя, тем более, что нет доп. условий, решаем так =>
3. Сколько всего литров воды в ведрах? Ответ: 10+4=14 литров
4. Сколько осталось яблок? Ответ: 16-6=10 кг яблок

Все остальные домыслы от лукавого и не будут иметь однозначного решения
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14k
Jearom 37 минут назад
Первый вопрос который нужно решить - это какой предмет? Математика или логика? И от этого уже решать задачи - логически или мать ее матически
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7k
Pravednik84 48 минут назад
Ну в третьем и четвёртом действительно непонятно чего "сколько". В третьем выбор вопросов из задачи: "сколько вёдер", "сколько раз содержимое из маленького ведра поместится в большом" и "сколько литров всего". В четвёртом: "сколько варок понадобится для расхода всего урожая" и "сколько осталось яблок"...
Интуитивно я понимаю что тут скорее всего дроби не проходят и задачник не для умственно усталых, так что из мною перечисленных вариантов нужно выбирать последние, но то я, а школьнику, который мне принесёт ответ на третью задачу "два ведра" я сходу поставлю 5 баллов (а ибо нефиг).
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61
София 59 минут назад
Потому что Гладиолус.
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15k
Majul Час назад
Мдааа, папаша тот еще "умник". Русский язык для него вообще темный лес, а уж с логикой и понимаем задач вообще швах. А учитывая то, как он общается, ребенок там уже явно весь в слезах
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209
twincam Час назад
Упражнения называются - взорви себе мозг )))
Задания придумывали такие же жертвы ЕГЭ как и кому они предназначаются.
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18k
sonic24a Час назад
Учебник для начальных классов от издательства ФлН. "Фл" - формальная логика, "Н" - нету..
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1k
Максим Николаев 2 часа назад
Ну тире перед 10 л не ставиться, а где многоточия - там скорее или выше есть контекст (поставь правильные слова) или уже на уроке учитель задавал.
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2k
Saplus 2 часа назад
Надеюсь, задачку с Олей и Катей этот интеллектуальный папа решил, без слов ***дь, ****ец и ***ный ***уй?
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241
fifa666 2 часа назад
Это же детские задачки. Они так глубоко логику не включают.
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241
fifa666 au3 2 часа назад
Было яблок 16, из 6 сварили яблоки, осталось 10 кг яблок. Как можно складывать количество яблок, которое было изначально и прибавлять к ним варенье. Откуда у вас вышло 22 кг.
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