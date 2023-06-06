Папа пытается решить современные детские задачки

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Тот самый момент, когда взрослые пытаются решить детские задачки из учебника. Любят же некоторые всё усложнять.
Задачи для детей, которые не могут решить взрослые.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Во втором примере есть полноценный вопрос: Сколько всего тетрадей купила Зина?
Следовательно, раз в третьем примере после слов: Сколько всего стоит троеточие - это намекает на повторение действия вычисления: Сколько всего воды* (предмет сложения) помещается* (действие сложенияa/вычитания) в ведрах* (объект управления).
Соответственно, в 4 примере вопрос еще более укорочен: Сколько... Добавляем из предыдущих примеров - Сколько всего кг. яблок .....купила, сварила, осталось (догадайтесь, что именно сами) мама/у мамы. К математике это не имеет отношения, это на выстраивание понятийного аппарата логики. Правда, логика тут очень кривая, с кучей допусков - достаточно посмотреть на 5 задание. Оно хоть и имеет отношение к действиям сложения\вычитания, но не выводит сумму/разность.
Судя по логике 2-й задачи: "сколько всего тетрадей купила Зина"
Не усложняя, тем более, что нет доп. условий, решаем так =>
3. Сколько всего литров воды в ведрах? Ответ: 10+4=14 литров
4. Сколько осталось яблок? Ответ: 16-6=10 кг яблок
Все остальные домыслы от лукавого и не будут иметь однозначного решения
Интуитивно я понимаю что тут скорее всего дроби не проходят и задачник не для умственно усталых, так что из мною перечисленных вариантов нужно выбирать последние, но то я, а школьнику, который мне принесёт ответ на третью задачу "два ведра" я сходу поставлю 5 баллов (а ибо нефиг).
Задания придумывали такие же жертвы ЕГЭ как и кому они предназначаются.