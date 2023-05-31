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Операция по спасению бобра

Операция по спасению бобра

Автор:
31 мая 2023 09:52
Сообщество : Животные
Метки: бобер   видео   деревняНикулино   животные   спасение   фото   
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В деревне Никулино городского округа Кашира бобер провалился в сливной колодец. Самостоятельно выбраться из западни зверь не мог.

Местные жители вызвали спасателей. Они сделали петлю на веревке и с нескольких попыток сумели накинуть ее на бобра. После этого животное было поднято на поверхность и отпущено на волю.

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Метки: бобер   видео   деревняНикулино   животные   спасение   фото   
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5  комментариев
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1k
rudenkov Час назад
Бобры добры!
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9k
Мариус 46 минут назад
Спаси бобра. Убей дерево!
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74k
Viktor Час назад
Какой дебил оставляет такие ловушки открытыми!?
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29k
Ваня Час назад
ну его нафиг вашу цивилизацию, буду продолжать строить свою - подумал бобер и ушел в закат...
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