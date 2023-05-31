Операция по спасению бобра

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В деревне Никулино городского округа Кашира бобер провалился в сливной колодец. Самостоятельно выбраться из западни зверь не мог.
Местные жители вызвали спасателей. Они сделали петлю на веревке и с нескольких попыток сумели накинуть ее на бобра. После этого животное было поднято на поверхность и отпущено на волю.
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