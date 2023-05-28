Съемочная группа попала под сход селя в Дагестане

Места близ Гунибского водопада в Дагестане потрясающе красивы, но и суровы. Местные жители знают, как быстро меняется погода в горах, и как коварны могут быть даже небольшие на первый взгляд тучки. Неспроста локация около Большого Гунибского водопада идеальной для съемок не считалась. Добраться туда сложно, т. к. место находится за высокими горами, и случись что - выбраться оттуда тоже будет нелегко.





Но съемочная группа "Киностудии Слово" всё-таки решила часть сцен сериала отснять там - и попала под сель. На третий съемочный день начался ливень, а потом пошёл сель. Группа из 150 человек оказалась не готовой к таким испытаниям.



