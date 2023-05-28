Съемочная группа попала под сход селя в Дагестане

Киношники из "Киностудии Слово" отправились в Дагестан, чтобы поработать над новым сериалом - и оказались в эпицентре стихии.
Места близ Гунибского водопада в Дагестане потрясающе красивы, но и суровы. Местные жители знают, как быстро меняется погода в горах, и как коварны могут быть даже небольшие на первый взгляд тучки. Неспроста локация около Большого Гунибского водопада идеальной для съемок не считалась. Добраться туда сложно, т. к. место находится за высокими горами, и случись что - выбраться оттуда тоже будет нелегко.
Но съемочная группа "Киностудии Слово" всё-таки решила часть сцен сериала отснять там - и попала под сель. На третий съемочный день начался ливень, а потом пошёл сель. Группа из 150 человек оказалась не готовой к таким испытаниям.
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Как сообщали в СМИ, при сходе селя пострадали 10 человек, получив травмы разной степени тяжести. Однако после появилось опровержение. Дескать, киношники отделались малым испугом. Просто дорогу размыло и отрезало съемочную группу от цивилизации. Пришлось высылать на помощь технику, но к медикам никто из съемочной группы не обращался.
Ранее, в 2021 году в этом же Гунибском районе из-за мощного ливня и схода селя пропали туристы. В тургруппе, путешествовавшей по Дагестану тогда смыло потоками воды двух мужчин.
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