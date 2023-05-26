Повар московской чайханы сварился в собственном супе

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Его отвезли в реанимацию.
По сообщениям, инцидент случился в одном из заведений в ТЦ«Авиапарк». 20-лений горе-повар варил супец, а потом решил перетащить кастрюлю и уселся в собственную похлёбку.
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Результат: парень в больнице, у него 45% ожогов тела от собственного борща. А полицейские проводят проверку - как же он умудрился это сделать.
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видео как бы не служит им подсказкой, как поваренок так облажаться смог?