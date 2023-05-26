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Повар московской чайханы сварился в собственном супе

Повар московской чайханы сварился в собственном супе

Автор:
26 мая 2023 14:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   борщ   видео   повар   полиция   столица   суп   
2817
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Его отвезли в реанимацию.

По сообщениям, инцидент случился в одном из заведений в ТЦ«Авиапарк». 20-лений горе-повар варил супец, а потом решил перетащить кастрюлю и уселся в собственную похлёбку.

Результат: парень в больнице, у него 45% ожогов тела от собственного борща. А полицейские проводят проверку - как же он умудрился это сделать.


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Метки: Москва   борщ   видео   повар   полиция   столица   суп   
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16  комментариев
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397
sever84 Час назад
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2k
Lena 17 минут назад
"Повар московской чайханы сварился в собственном супе" - заголовок похож на короткую шутку в КВН в конкурсе "Разминка"
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Чайхана? Чурка что-ли?
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313
устал я от вас 36 минут назад
В реанимацию? из-за вот таких смешных ожогов? )) хлипкие повара пошли.
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19k
Александр Час назад
По дебильному написан текст. разлил суп, подскользнулся и упал.
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13k
Shtoppi 2 часа назад
<<А полицейские проводят проверку - как же он умудрился это сделать.>>
----------
видео как бы не служит им подсказкой, как поваренок так облажаться смог?
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25k
Сибиряк 2 часа назад
Мы тут имеем дело с несчастным случаем на производстве.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
А чего там проверять-то? Ведь, по-любому надо кого-то виноватым делать? А тут и копать глубоко не надо - "барыга-хозяин" не создал надлежащих условий для безопасного труда (в погоне за прибылью, разумеется). Хоть условку, но дать-то надо.
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10k
Владимир 2 часа назад
Наваристый супчик наверное вышел.
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17k
Nikita 2 часа назад
Просто оставлю это здесь

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17k
Александр Сучков 2 часа назад
на счет 45% что-то маловероятно, имхо....
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5k
Sanar 2 часа назад
Надеюсь суп не собрали и не подали потом гостям
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59k
pynh 2 часа назад
ну хоть где-то борщ с мясом будет
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