FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14018 постов • 1669 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Самая маленькая обезьянка в мире

Самая маленькая обезьянка в мире

Автор:
25 мая 2023 09:54
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   виноград   животные   интересно   карликовая игрунка   
991
1
1

Знакомьтесь, карликовая игрунка - самая маленькая обезьянка в мире. Её ареал обитания –леса Южной Америки, в частности дельта Амазонки. Средний вес приматов составляет всего 70 грамм, а длина, учитывая хвост, около 30 сантиметров.

Как выглядит самая крошечная обезьянка в мире. Чтобы было понятно, насколько они маленькие, в видео игрунка кушает виноград.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   виноград   животные   интересно   карликовая игрунка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33
Obrval Час назад
70 грамм при 30 сантиметрах просто быть не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

605662



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Так ли плох Байден, как кажется
Так ли плох Байден, как кажется
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#позитив#Жизнь#Приколы#удивительно
#интересно#интересное#животные#люди#подборка#кино#красота#знаменитости#США#фильм
#Юмор#автомобили#автомир#история#аварии#СССР#шоу бизнес#картинки#факты#авария
Так ли плох Байден, как кажется Так ли плох Байден, как кажется Мужчине был послан знак свыше Мужчине был послан знак свыше Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Мальчик зажёг на школьной линейке Мальчик зажёг на школьной линейке Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

На что жалуетесь?

Вернуться