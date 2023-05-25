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Знакомьтесь, карликовая игрунка - самая маленькая обезьянка в мире. Её ареал обитания –леса Южной Америки, в частности дельта Амазонки. Средний вес приматов составляет всего 70 грамм, а длина, учитывая хвост, около 30 сантиметров.
Как выглядит самая крошечная обезьянка в мире. Чтобы было понятно, насколько они маленькие, в видео игрунка кушает виноград.
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